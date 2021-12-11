Разумный подход: косметолог дала подробную инструкцию по борьбе с сухостью кожи зимой

С приходом зимы многие сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи, стянутость, шелушения, дискомфорт после умывания.

Косметолог Ольга Петрунина в Instagram поделилась инструкцией по уходу за сухой коже в холодное время году.

К решению этих проблем важно подходить разумно. Хаотичные и бессистемные действия могут привести к усугублению проблем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать нельзя:

•использовать масла

• наносить жирный слой крема (особенно на ночь)

• выбирать крем по надписи "для сухой кожи"

• скрабировать кожу

• использовать народные, продуктовые и бабушкины методы

• игнорировать умывание и тоник с утра или на ночь

• игнорировать крем

• использовать детский крем

• умываться мылом, агрессивными умывалками, мицеллярной водой

• заменять уходовые маски дешёвыми масками-салфетками

• самостоятельно использовать кислоты (без назначения специалиста).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что нужно:

Первое. Понимать, если кожу сушит и стягивает, это не значит, что у вас сухой тип кожи. Если ваша кожа склонна к высыпаниям (пусть даже редко), видны поры, бывает жирный блеск (пусть только в жару), значит, ваш тип кожи - жирная, а если ее сушит и стягивает, значит, ваша жирная кожа обезвожена.



Второе. Перестать покупать косметику по надписям на баночках. Например, "для сухой кожи". Или, ориентируясь на текстуру, по принципу: раз кожу сушит - значит, нужен крем пожирнее.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третье. Наладить комплекс ухода:

• Умывание с мягкими ПАВ

• Тоник без этилового спирта

• Защитный крем (зимой более плотной текстуры, может быть с содержанием масел, кислот, ретинола - по назначению специалиста)

• Увлажняющая сыворотка

• Увлажняющая маска

• Энзимный пилинг (вместо скрабов)

• Кислотные пилинги

