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Родом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другие

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Пятница 03 декабря 2021 21:22
Родом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другие Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)
Автор: RBC.UA

Тренды 90-х продолжают покорять звезд и их поклонников. В этот раз сразу несколько знаменитостей предпочли классическому бобу и удлиненному каре, которые лидировали в среде звездных клиенток, стрижку бикси.

Что же она из себя представляет?

Бикси - это смесь уже упомянутого боба и пикси. В таком варианте на затылке волосы стригут в технике боб, а спереди пряди остаются рваными, а не идеально уложенными. Такая прическа вошла в моду благодаря Вайноне Райдер, Дрю Бэрримор, Холли Берри и Кортни Кокс. Помните их образы из 90-х?

Родом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другиеМайли Сайрус (фото: іnstagram.com/mileycyrus)

В этом году она переживает новый виток популярности - только более усовершенствованная и натуральная. Сейчас вариацию данной стрижки делают обладательницы любой текстуры волос - как мягких, так и жестких. Она отлично "адаптируется" под все типажи внешности и буквально подстраивается под форму лица. Предлагаем посмотреть, кто из знаменитостей уже попробовал эту прическу.

Родом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другиеРодом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другиеРодом из 90-х: как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другиеРианна, Билли Айлиш и Кайя Гербер - поклонницы самой модной стрижки (instagram.com/kaiagerber; instagram.com/billieeilish; instagram.com/badgalriri)

Читайте, кто из знаменитостей забеременел в этом году.

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