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Родом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та інші

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П'ятниця 03 грудня 2021 21:22
Родом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та інші Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)
Автор: RBC.UA

Тренди 90-х продовжують підкорювати зірок і їх шанувальників. Цього разу відразу кілька знаменитостей віддали перевагу не класичному бобу і подовженому каре, які лідирували в середовищі зіркових клієнток, а зачісці біксі.

Що ж вона з себе представляє?

Біксі - це суміш вже згаданого боба і піксі. У такому варіанті на потилиці волосся стрижуть в техніці боб, а спереду пасма залишаються рваними, а не ідеально укладеними. Така зачіска увійшла в моду завдяки Вайноні Райдер, Дрю Беррімор, Холлі Беррі і Кортні Кокс. Пам'ятаєте їхні образи з 90-х?

Родом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та іншіМайлі Сайрус (фото: іnstagram.com/mileycyrus)

Цього року вона переживає новий виток популярності - тільки більш вдосконалена і натуральна. Зараз варіацію даної стрижки роблять власниці будь-якої текстури волосся - як м'яких, так і жорстких. Вона відмінно "адаптується" під всі типажі зовнішності і буквально підлаштовується під форму обличчя. Пропонуємо подивитися, хто зі знаменитостей вже спробував цю зачіску.

Родом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та іншіРодом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та іншіРодом з 90-х: як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та іншіРіанна, Біллі Айліш і Кайя Гербер - шанувальниці наймоднішої стрижки (instagram.com/kaiagerber; instagram.com/billieeilish; instagram.com/badgalriri)

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