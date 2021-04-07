Рюшечки, бантики или строгий костюм: астролог рассказала, как подобрать стиль одежды по гороскопу
Планеты в нашем гороскопе влияют на нас больше, чем мы думаем, уверяют астрологи. Если немного углубиться в астрологию, можно узнать, как подобрать стиль, зная, какие планеты стоят в натальной карте.
Об этом рассказала в своем блоге в Instagram Дана Сатори.
"Стиль одежды покажет планета, которая больше всего влияет на 1-й дом (Лагну), Луну, Венеру или доминирует в периоде, - рассказала астролог Дана, для этого стоит построить натальную карту - и понять, какая планета правит каким домом.
Сатурн
Старая, темная, поношенная одежда, консерватизм в выборе одежды. Одежда рабочего или деловая.
Стиль: классический, ретро, винтаж,
Цвет: черный или темно-синий.
Юпитер
Благородная одежда, религиозная, из натуральных тканей, простая и со вкусом.
Стиль: благородно-статусный, религиозный, экологичный (одежда из натуральных тканей - хлопок, лен),
Цвет: светло-коричневый, бежевый.
Как составить натальную карту, можно найти в сети (фото: pixabay.com)
Луна
Свежая, часто обновляющаяся, нежная одежда, с обилием рюшечек, бантиков.
Стиль: барокко, домашний / пижамный, уютный, женственный.
Цвет: белый, серебристый, жемчужный, пастельный.
Солнце
Статусная, пафосная, яркая, модная, люксовая одежда.
Стиль: аристократичный, пафосный.
Цвет: алый, темно-красный.
Венера
Стильная, качественная, подходящая человеку одежда. Обязательно дополненный образ аксессуарами и парфюмом.
Стиль: модная, женственная, яркая.
Цвет: розовый, бирюзовый, голубой, разноцветная (но не пестрая).
Меркурий
Одежда модная, молодёжная, возможно, костюм.
Стиль: экспериментальный, смешанный, уличная мода, кэжуал.
Цвет: зеленый, изумрудный.
Марс
Четкая, структурная, геометрическая, пестрая, часто меняющаяся, жестокая (любовь к кожи и меху).
Стиль: строгий, спортивный, милитари, спорт-шик, страстный, вызывающий сексуальный.
Цвет: красный, пестрый.
Раху
Модная, вычурная, необычная, из синтетических материалов, загрязняющая окружающую среду (из пластика, синтетики). Жестокая мода (любовь к кожи и меху)
Стиль: современный, электро, неэкологичный.
Цвет: коричневый, неоновый, полосатый.
Кету
Отсутствие стиля, безразличие к моде, одежде или утонченность.
Стиль: минималистичный, dzen.
Цвет: серый, прозрачный, дымчатый.
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