Рюшечки, бантики або строгий костюм: астролог розповіла, як підібрати стиль одягу за гороскопом
Планети в нашому гороскопі впливають на нас більше, ніж ми думаємо, запевняють астрологи. Якщо трохи заглибитися в астрологію, можна дізнатися, як підібрати стиль в звлежності від того, які планети стоять у натальній карті.
Про це розповіла у своєму блозі Instagram Дана Саторі.
"Стиль одягу покаже планета, яка найбільше впливає на 1-й будинок (Лагно), Місяць, Венеру або домінує в періоді", - розповіла астролог Дана, для цього варто побудувати натальну карту - і зрозуміти, яка планета яким править домом.
Сатурн
Стара, темна, поношений одяг, консерватизм у виборі одягу. Одяг робітника або ділова.
Стиль: класичний, ретро, вінтаж,
Колір: чорний або темно-синій.
Юпітер
Благородний одяг, релігійний, з натуральних тканин, простиій тв зі смаком.
Стиль: благородно-статусний, релігійний, екологічний (одяг з натуральних тканин - бавовна, льон),
Колір: світло-коричневий, бежевий.
Як скласти натальну карту, можна знайти в мережі (фото: pixabay.com)
Місяць
Свіжа, часто оновлюється, ніжна одяг, з великою кількістю витребеньок, бантиків.
Стиль: бароко, домашній / піжамний, затишний, жіночний.
Колір: білий, сріблястий, перловий, пастельний.
Сонце
Статусний, пафосний, яскравий, модний, люксовий одяг.
Стиль: аристократичний, пафосний.
Колір: червоний, темно-червоний.
Венера
Стильний, якісний одяг. Обов'язково доповнений образ аксесуарами і парфумом.
Стиль: модна, жіночна, яскрава.
Колір: рожевий, бірюзовий, блакитний, різнобарвна (але не строката).
Меркурій
Одяг модний, молодіжний, можливо, костюм.
Стиль: експериментальний, змішаний, вулична мода, кежуал.
Колір: зелений, смарагдовий.
Марс
Чіткий, структурний, геометричний, строкатий одяг, часто змінюється, любов до шкіри і хутра.
Стиль: строгий, спортивний, мілітарі, спорт-шик, пристрасний, сексуальний.
Колір: червоний, строкатий.
Раху
Модний, вигадливий, незвичайний, з синтетичних матеріалів, забруднююча навколишнє середовище (з пластику, синтетики). Жорстока мода (любов до шкіри і хутра).
Стиль: сучасний, електро, не екологічний.
Колір: коричневий, неоновий, смугастий.
Кету
Відсутність стилю, байдужість до моди, одягу або витонченість.
Стиль: мінімалістичний, dzen.
Колір: сірий, прозорий, димчастий.
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