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Рюшечки, бантики або строгий костюм: астролог розповіла, як підібрати стиль одягу за гороскопом

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 21:06
Рюшечки, бантики або строгий костюм: астролог розповіла, як підібрати стиль одягу за гороскопом Планети в гороскопі диктують стиль (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Планети в нашому гороскопі впливають на нас більше, ніж ми думаємо, запевняють астрологи. Якщо трохи заглибитися в астрологію, можна дізнатися, як підібрати стиль в звлежності від того, які планети стоять у натальній карті.

Про це розповіла у своєму блозі Instagram Дана Саторі.

"Стиль одягу покаже планета, яка найбільше впливає на 1-й будинок (Лагно), Місяць, Венеру або домінує в періоді", - розповіла астролог Дана, для цього варто побудувати натальну карту - і зрозуміти, яка планета яким править домом.

Сатурн

Стара, темна, поношений одяг, консерватизм у виборі одягу. Одяг робітника або ділова.

Стиль: класичний, ретро, вінтаж,

Колір: чорний або темно-синій.

Юпітер

Благородний одяг, релігійний, з натуральних тканин, простиій тв зі смаком.

Стиль: благородно-статусний, релігійний, екологічний (одяг з натуральних тканин - бавовна, льон),

Колір: світло-коричневий, бежевий.

Рюшечки, бантики або строгий костюм: астролог розповіла, як підібрати стиль одягу за гороскопомЯк скласти натальну карту, можна знайти в мережі (фото: pixabay.com)

Місяць

Свіжа, часто оновлюється, ніжна одяг, з великою кількістю витребеньок, бантиків.

Стиль: бароко, домашній / піжамний, затишний, жіночний.

Колір: білий, сріблястий, перловий, пастельний.

Сонце

Статусний, пафосний, яскравий, модний, люксовий одяг.

Стиль: аристократичний, пафосний.

Колір: червоний, темно-червоний.

Венера

Стильний, якісний одяг. Обов'язково доповнений образ аксесуарами і парфумом.

Стиль: модна, жіночна, яскрава.

Колір: рожевий, бірюзовий, блакитний, різнобарвна (але не строката).

Меркурій

Одяг модний, молодіжний, можливо, костюм.

Стиль: експериментальний, змішаний, вулична мода, кежуал.

Колір: зелений, смарагдовий.

Марс

Чіткий, структурний, геометричний, строкатий одяг, часто змінюється, любов до шкіри і хутра.

Стиль: строгий, спортивний, мілітарі, спорт-шик, пристрасний, сексуальний.

Колір: червоний, строкатий.

Раху

Модний, вигадливий, незвичайний, з синтетичних матеріалів, забруднююча навколишнє середовище (з пластику, синтетики). Жорстока мода (любов до шкіри і хутра).

Стиль: сучасний, електро, не екологічний.

Колір: коричневий, неоновий, смугастий.

Кету

Відсутність стилю, байдужість до моди, одягу або витонченість.

Стиль: мінімалістичний, dzen.

Колір: сірий, прозорий, димчастий.

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