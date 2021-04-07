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Рюшечки, бантики или строгий костюм: астролог рассказала, как подобрать стиль одежды по гороскопу

Автор: Lite

Планеты в нашем гороскопе влияют на нас больше, чем мы думаем, уверяют астрологи. Если немного углубиться в астрологию, можно узнать, как подобрать стиль, зная, какие планеты стоят в натальной карте.

Об этом рассказала в своем блоге в Instagram Дана Сатори.

"Стиль одежды покажет планета, которая больше всего влияет на 1-й дом (Лагну), Луну, Венеру или доминирует в периоде, - рассказала астролог Дана, для этого стоит построить натальную карту - и понять, какая планета правит каким домом.

Сатурн

Старая, темная, поношенная одежда, консерватизм в выборе одежды. Одежда рабочего или деловая.

Стиль: классический, ретро, винтаж,

Цвет: черный или темно-синий.

Юпитер

Благородная одежда, религиозная, из натуральных тканей, простая и со вкусом.

Стиль: благородно-статусный, религиозный, экологичный (одежда из натуральных тканей - хлопок, лен),

Цвет: светло-коричневый, бежевый.

Как составить натальную карту, можно найти в сети (фото: pixabay.com)

Луна

Свежая, часто обновляющаяся, нежная одежда, с обилием рюшечек, бантиков.

Стиль: барокко, домашний / пижамный, уютный, женственный.

Цвет: белый, серебристый, жемчужный, пастельный.

Солнце

Статусная, пафосная, яркая, модная, люксовая одежда.

Стиль: аристократичный, пафосный.

Цвет: алый, темно-красный.

Венера

Стильная, качественная, подходящая человеку одежда. Обязательно дополненный образ аксессуарами и парфюмом.

Стиль: модная, женственная, яркая.

Цвет: розовый, бирюзовый, голубой, разноцветная (но не пестрая).

Меркурий

Одежда модная, молодёжная, возможно, костюм.

Стиль: экспериментальный, смешанный, уличная мода, кэжуал.

Цвет: зеленый, изумрудный.

Марс

Четкая, структурная, геометрическая, пестрая, часто меняющаяся, жестокая (любовь к кожи и меху).

Стиль: строгий, спортивный, милитари, спорт-шик, страстный, вызывающий сексуальный.

Цвет: красный, пестрый.

Раху

Модная, вычурная, необычная, из синтетических материалов, загрязняющая окружающую среду (из пластика, синтетики). Жестокая мода (любовь к кожи и меху)

Стиль: современный, электро, неэкологичный.

Цвет: коричневый, неоновый, полосатый.

Кету

Отсутствие стиля, безразличие к моде, одежде или утонченность.

Стиль: минималистичный, dzen.

Цвет: серый, прозрачный, дымчатый.

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