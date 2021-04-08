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Сахарное старение: косметолог сделала предупреждение сладкоежкам

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 08:38
Сахарное старение: косметолог сделала предупреждение сладкоежкам Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Сахарное лицо уже стало термином. Чаще всего мы задумывается о количестве сахара только при наличии лишнего веса. Но если вы чувствуете зависимость сладкого, нужно задуматься о том, что нас ждет преждевременное старение. О том, как это работает, рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На личной странице в Instagram она рассказала о влиянии сахара на внешность.

Сахарное лицо. Что это? На сегодняшний день есть доказательства вреда сахара не только на кожу, но и на организм в целом, особенно на сосуды, а это путь к сердечно-сосудистым заболеваниям.

На что влияет сахар?

На наш коллаген. Мы активно пытаемся восстановить или синтезировать коллаген, и даже не задумываемся о том, что достаточно лишь не убивать свой собственный. Если вы сладкоежка, посмотрите в зеркало.

Сахарное старение: косметолог сделала предупреждение сладкоежкам
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Признаки сахарного лица:

  • преждевременное появление сеточки мелких морщин, особенно в верхней части лица
  • мешки под глазами, отечность
  • деформированный овал лица, пастозность
  • пигментация
  • акне. Особенно в возрасте 30+

Причем тут сахар?

Повышение уровня сахара в крови приводит к процессам, когда коллаген и эластин из красивых соединений превращаются в «подошву», они теряют свою эластичность, становятся жесткими, как бы склеенными, следовательно кожа теряет упругость и эластичность.

Такие процессы в любом случае происходят в организме, но злоупотребляя сахаром и быстрыми углеводами в целом, мы этому способствуем.

Сахарное старение: косметолог сделала предупреждение сладкоежкам

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Много сахара = атака на коллаген и эластин. В результате нарушается их структурная целостность, они теряют эластичность, результат - дряблая кожа, морщины.

Помимо этого, сахар оказывает влияние на сосуды, они становятся хрупкими, ломкими, и это влияет на цвет лица.

Акне. Сахар влияет не столько на сами гормоны, сколько на повышение чувствительности рецепторов к мужским гормонам. Если у вас появились прыщи в возрасте 30+ впервые, если это сопровождается появлением волос в несвойственных местах - это однозначно повод задуматься о количестве употребляемого сахара.

Пигментация. Появление пигментных пятен у людей, любящих сладкое, обусловлено тем, что в результате воздействия сахара на белки, усиливается выработка пигмента клетками меланоцитами.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала, как защитить кожу от негативного влияния в мегаполисе.

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