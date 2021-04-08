Цукрове старіння: косметолог зробила попередження ласунам

Цукрове обличчя вже стало терміном. Найчастіше ми замислюється про кількість цукру тільки при наявності зайвої ваги. Але якщо ви відчуваєте залежність солодкого, потрібно задуматися про те, що нас чекає передчасне старіння. Про те, як це працює, розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На особистій сторінці в Instagram вона розповіла про вплив цукру на зовнішність.

Цукрове обличчя. Що це? На сьогоднішній день є докази шкоди цукру не тільки на шкіру, але і на організм в цілому, особливо на судини, а це шлях до серцево-судинних захворювань.

На що впливає цукор?

На наш колаген. Ми активно намагаємося відновити або синтезувати колаген, і навіть не замислюємося про те, що достатньо лише не вбивати свій власний. Якщо ви ласун, подивіться в дзеркало.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ознаки цукрового обличчя:

передчасне поява сіточки дрібних зморшок, особливо у верхній частині обличчя

мішки під очима, набряклість

викривлений овал обличчя, пастозність

пігментація

акне. Особливо у віці 30+

Причому тут цукор?

Підвищення рівня цукру в крові призводить до процесів, коли колаген і еластин з красивих сполук перетворюються на «підошву», вони втрачають свою еластичність, стають жорсткими, як би склеєними, отже шкіра втрачає пружність і еластичність.

Такі процеси в будь-якому випадку відбуваються в організмі, але зловживаючи цукром і швидкими вуглеводами в цілому, ми цьому сприяємо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато цукру = атака на колаген і еластин. В результаті порушується їх структурна цілісність, вони втрачають еластичність, результат - в'яла шкіра, зморшки.

Крім цього, цукор впливає на судини, вони стають крихкими, ламкими, і це впливає на колір обличчя.



Акне. Цукор впливає не стільки на самі гормони, скільки на підвищення чутливості рецепторів до чоловічих гормонів. Якщо у вас з'явилися прищі у віці 30+ вперше, якщо це супроводжується появою волосся в невластивих місцях - це однозначно привід задуматися про кількість уживаного цукру.



Пігментація. Поява пігментних плям у людей, що люблять солодке, обумовлено тим, що в результаті впливу цукру на білки, посилюється вироблення пігменту клітинами меланоцитами.