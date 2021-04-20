Для самой нежной: как ухаживать за кожей вокруг глаз в теплый период (советы косметолога)

Как ухаживать за кожей вокруг глаз летом?



1.Уход должен быть ежедневным и деликатным. Обязательная утренняя база: умывание+крем для век.



Также вы можете протереть кожу вокруг глаз тоником/лосьоном. При условии, что это средство у вас НЕ для жирной кожи.



Крем для век должен быть в уходе примерно с 18 лет. Это очень желательно. В этом возрасте отдать предпочтение нужно лёгким текстурам и увлажняющим компонентам. С 25 лет крем для век уже не желателен, а обязателен. Но, повторюсь, начинать увлажнять необходимо как можно раньше.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На ночь крем для век необязателен. Если вы наносите, делайте это за 1.5-2 часа до сна (чтобы не спровоцировать отек на утро).



Как правильно наносить крем? Крем наносим по костному краю (по орбите), все движения направляем наверх, обманывая силу притяжения.

Не забывайте про область висков - с возрастом лучики распространяются именно туда.

Подвижное веко избегаем: на него никогда не наносим крем. Нанося крем на подвижное веко, мы можем спровоцировать отек.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Дополнительный уход. Если стоит задача интенсивно увлажнить эту область, разгладить морщинки, освежить, подтянуть, уменьшить отечность, подключайте к уходу маски и сыворотки для век.



3.SOS помощь. Если же задача - быстро освежить кожу вокруг глаз, убрать отек, выбирайте патчи. Это не основной уход, а дополнение и быстрый результат в моменте.



4. Защита от солнца. Это может быть крем для век с SPF. Я не пользуюсь. Мне достаточно солнцезащитных очков. Кепка, шляпа или панама, автомобильный козырек, все это помогает нам держать мышцы расслабленными, не щуриться.