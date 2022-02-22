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Поцелуй солнца: Бобби Браун рассказала, как освежить лицо за пять минут – туториал

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 19:01
Поцелуй солнца: Бобби Браун рассказала, как освежить лицо за пять минут – туториал "Поцелуй солнца" на лице (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Татьяна Турчаникова

После долгой и холодной зимы придать лицу свежести и сияния – не самая легкая задача. Но, оказывается, при помощи простых советов всего за несколько минут можно сделать лук, будто вы только что из морского отпуска.

Как это сделать, поделилась в своем TikTok Бобби Браун – настоящая легенда индустрии красоты.

Профессиональный визажист и основатель Bobbi Brown Cosmetics уже много лет создает продукты для макияжа с самым высоким рейтингом, которые нравятся супермоделям, знаменитостям и покупателям.

Так что, конечно, когда профессиональный художник дает мудрый совет по красоте, стоит прислушаться.

Поцелуй солнца: Бобби Браун рассказала, как освежить лицо за пять минут – туториал

Лицо будто "поцеловало" солнце (фото: instagram.com/josefinehj)

  • Итак, Бобби рассказала, что придать лицу свежести и сияния после долгой учебы или работы за компьютером можно при помощи кремовых румян розово-бежевого оттенка.
@justbobbibrown Have you tried Flushed yet? It’s the newest Miracle Balm from @jonesroadbeauty #SephoraLipLooks #miraclebalm #beautyindustry #beautytips #beautytutorial original sound - Bobbi Brown

Поцелуй солнца: Бобби Браун рассказала, как освежить лицо за пять минут – туториал

Как придать лицу свежести еще до отпуска (фото: instagram.com/josefinehj)

Для этого нужно нанести средство на все выступающие части лица: щеки, губы, лоб и немного – на шею.

  • Чтобы убрать темные круги под глазами, Бобби советует использовать два тональных средства: один, потемнее, поможет замазать покраснения, неровности и несовершентсва. Второй же, посветлее, нужно нанести непосредственно под глаза и в уголки глаз, он их "достанет" и сделает вид свежим.
@justbobbibrown Dark circles, redness, or blemishes? I get asked all the time what to do. This is it… #beautyrevolution #beauty101 #beautytok #beautyschool #darkcircles Lazy Sunday - Official Sound Studio
  • Чтобы лицо сияло, будто после солнечнго пляжа, не обязательно использовать автозагар, стоит просто нанести на нос и скулы немного коричневого бронзера.
@justbobbibrown Here’s the net net on sunkissed and tawny miracle balm @jonesroadbeauty #breaktheseal original sound - Bobbi Brown

Раньше Пенелопа Крус продемонстрировала яркий лук на премьере своего нового фильма: мини от Chanel.

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