Поцелуй солнца: Бобби Браун рассказала, как освежить лицо за пять минут – туториал

После долгой и холодной зимы придать лицу свежести и сияния – не самая легкая задача. Но, оказывается, при помощи простых советов всего за несколько минут можно сделать лук, будто вы только что из морского отпуска.

Как это сделать, поделилась в своем TikTok Бобби Браун – настоящая легенда индустрии красоты.

Профессиональный визажист и основатель Bobbi Brown Cosmetics уже много лет создает продукты для макияжа с самым высоким рейтингом, которые нравятся супермоделям, знаменитостям и покупателям.

Так что, конечно, когда профессиональный художник дает мудрый совет по красоте, стоит прислушаться.