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Скорая помощь для зоны вокруг глаз: потрясающее простое средство

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Понедельник 15 ноября 2021 08:36
Скорая помощь для зоны вокруг глаз: потрясающее простое средство Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

У кожи вокруг глаз есть своя специфика, она в несколько раз тоньше, чем на других участках лица. Сквозь нее даже может просвечивать круговая мышца глаза, создавая ощущение темных кругов. Такой же эффект дает и застой крови в капиллярах. Процедуры омоложения и восстановления кожи в салонных условиях требуют немало свободного времени и материальных затрат, чего не скажешь о масках вокруг глаз в домашних условиях.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный и простой домашний рецепт маски для зоны вокруг глаз.

Ингредиенты, входящие в состав домашних средств, исключительно природного происхождения, а эффективность при их применении достаточно велика и решает одновременно целый комплекс проблем:

  • исчезают следы обезвоженности;
  • мешки уходят, кожа подтягивается;
  • синяки и темные круги под глазами "стираются";
  • мимические морщины разглаживаются.

Потратив немного времени на приготовление в домашних условиях несложной маски вокруг глаз, вы получаете возможность подтянуть кожу, избавиться от тёмных кругов, убрать складки и замедлить процесс старения.

Компоненты, стимулирующие микроциркуляцию, помогают справиться с отечностью и темными кругами под глазами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 1 ст.л. кефира.
  • 10 капель касторового масла.
  • 5 капель масляного витамина Е.


Все компоненты соеденить, перемешать до однородного состояния, ватный диск разрезать пополам, обе части смочить в приготовленном средстве, в положении лёжа диски положить на зону под глазами, выдержать 15 - 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Скорая помощь для зоны вокруг глаз: потрясающее простое средство

Иллюстративное фото (pexels.com)

Состав также можно наносить на зону вокруг глаз, он потрясающе борется с морщинами и провисанием кожи.

Применение: 3 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.

Результат виден после первого применения. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева рассказала об обратной стороне использования патчей.

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