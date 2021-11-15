Скорая помощь для зоны вокруг глаз: потрясающее простое средство
У кожи вокруг глаз есть своя специфика, она в несколько раз тоньше, чем на других участках лица. Сквозь нее даже может просвечивать круговая мышца глаза, создавая ощущение темных кругов. Такой же эффект дает и застой крови в капиллярах. Процедуры омоложения и восстановления кожи в салонных условиях требуют немало свободного времени и материальных затрат, чего не скажешь о масках вокруг глаз в домашних условиях.
На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный и простой домашний рецепт маски для зоны вокруг глаз.
Ингредиенты, входящие в состав домашних средств, исключительно природного происхождения, а эффективность при их применении достаточно велика и решает одновременно целый комплекс проблем:
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- исчезают следы обезвоженности;
- мешки уходят, кожа подтягивается;
- синяки и темные круги под глазами "стираются";
- мимические морщины разглаживаются.
Потратив немного времени на приготовление в домашних условиях несложной маски вокруг глаз, вы получаете возможность подтянуть кожу, избавиться от тёмных кругов, убрать складки и замедлить процесс старения.
Компоненты, стимулирующие микроциркуляцию, помогают справиться с отечностью и темными кругами под глазами.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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- 1 ст.л. кефира.
- 10 капель касторового масла.
- 5 капель масляного витамина Е.
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Все компоненты соеденить, перемешать до однородного состояния, ватный диск разрезать пополам, обе части смочить в приготовленном средстве, в положении лёжа диски положить на зону под глазами, выдержать 15 - 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Состав также можно наносить на зону вокруг глаз, он потрясающе борется с морщинами и провисанием кожи.
Применение: 3 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.
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Результат виден после первого применения. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.
Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева рассказала об обратной стороне использования патчей.