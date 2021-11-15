Швидка допомога для зони навколо очей: приголомшливий простий засіб
У шкіри навколо очей є своя специфіка, вона в кілька разів тонше, ніж на інших ділянках обличчя. Крізь неї навіть може просвічувати круговий м'яз ока, створюючи відчуття темних кіл. Такий же ефект дає і застій крові в капілярах. Процедури омолодження і відновлення шкіри в салонних умовах вимагають чимало вільного часу і матеріальних витрат, чого не скажеш про маски навколо очей в домашніх умовах.
На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram був опублікований суперефективний і простий домашній рецепт маски для зони навколо очей.
Інгредієнти, що входять до складу домашніх засобів, виключно природного походження, а ефективність при їх застосуванні досить велика і вирішує одночасно цілий комплекс проблем:
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- зникають сліди зневоднення;
- мішки йдуть, шкіра підтягується;
- синці і темні кола під очима "стираються";
- мімічні зморшки розгладжуються.
Витративши трохи часу на приготування в домашніх умовах нескладної маски навколо очей, ви отримуєте можливість підтягнути шкіру, позбутися від темних кіл, прибрати складки і уповільнити процес старіння.
Компоненти, що стимулюють мікроциркуляцію, допомагають впоратися з набряком і темними колами під очима.
ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
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- 1 ст. л. кефіру.
- 10 крапель касторової олії.
- 5 крапель масляного вітаміну Е.
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Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану, ватний диск розрізати навпіл, обидві частини змочити в приготованому засобі, в положенні лежачи диски покласти на зону під очима, витримати 15 - 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Склад також можна наносити на зону навколо очей, він приголомшливо бореться зі зморшками і провисанням шкіри.
Застосування: 3 рази на тиждень.
Курс: 1 місяць.
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Результат видно після першого застосування. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.
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