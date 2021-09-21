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Словно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджа

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Вторник 21 сентября 2021 22:22
Словно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджа Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус знает, что прическа может визуально освежить лицо и скинуть несколько лет, и умело этим пользуется.

Новый имидж звезды экранов, который она показала в личном блоге, просто покорил ее поклонников.

Пенелопа Крус в свои 47 лет выглядит прекрасно: стройная фигура, гладкая упругая кожа, роскошные волосы… Кажется, время не властно над знойной испанской кинодивой. А чтобы сделать свою эффектную внешность еще более выгодной, звезда обожает примерять модные окрашивания. Новый образ получился невероятно удачным и буквально превратил ее в юную девушку.

Крус обожает удлиненное каре - эта прическа пользуется популярностью у многих женщин, которые с возрастом любят образы более сдержанные. Чтобы усилить эффект, брюнетка сделала модное окрашивание с переходом о темных корней до светлых кончиков. Просто посмотрите, как бликуют у лица светлые пряди, делая его свежим и сияющим! Кажется, и сама Пенелопа влюбилась в это окрашивание, потому что сделала несколько постов и массу фото вблизи.

Словно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджаСловно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджаСловно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджаСловно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджаПенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Ранее также еще одна актриса - 54-летняя Николь Кидман - показала, какая прическа зрительно омолаживает.

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