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Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021

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Венеция, Понедельник 13 сентября 2021 19:34
Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021 Венецианский кинофестиваль 2021, звезды (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Венецианский кинофестиваль, который проходил с 1 по 11 сентября, собрал звездных гостей со всего мира. На красной ковровой дорожке блистали актрисы, модели и самые известные персоны из мира кино, шоу-бизнеса и моды.

Предлагаем полюбоваться самыми яркими образами, которые за 10 дней стали и самыми обсуждаемыми.

Венецианский кинофестиваль - одно из самых ожидаемых событий в мире кино. А потому к событию звезды готовятся особо тщательно. Многие наряды в этом году создавались заранее и буквально "подстраивались" под обладательниц.

К примеру, "голое" платье актрисы и певицы Зендаи Balmain вылепил по ее фигуре. Сначала был сделан слепок безупречного торса девушки, а затем по нему вырезан каркас из плотной кожи. Дженнифер Лопес стилисты словно невзначай превратили в "невесту" Бена Аффлека, который шел рядом в черном смокинге. Белоснежное платье с силуэтом "русалка" идеально вписалось в парный образ, который продемонстрировали влюбленные. Как известно, Дженнифер и Бен произвели фурор и получили негласное звание короля и королевы красной дорожки.

А вот популярный фешн-блогер и светская львица Леони Ханне выбрала платье из лимонно-желтого тюля, которое создано в коллаборации с украинским брендом вечерней моды Milla. Девушка известна своими фантазийными выходами, но тут превзошла себя, воплотив образ сказочной принцессы.

Многие звезды словно решили доказать свой статус вечно молодых. Для Пенелопы Крус создали несколько образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру. А Деми Мур и вовсе обнажила идеальный пресс… Так что посмотреть точно есть на что! Предлагаем еще раз окунуться в атмосферу Венецианского фестиваля и полюбоваться самыми роскошными нарядами.

Напомним, главный приз - "Золотой лев" достался француженке Одри Диван, экранизировавшей роман L'événement Анны Эрно.

Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Мариякарла Босконо (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Зендая (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Дакота Джонсон (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Деми Мур (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Джессика Честейн (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Пенелопа Крус (фото: Getty Images) Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images) Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Барбара Палвин (фото: Getty Images)Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Леони Ханне (фото: Getty Images)

Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021Дженнифер лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Ранее мы писали, как предлагает носить этой осенью легинсы и ультрамодный пиджак икона стиля Эльза Хоск.

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