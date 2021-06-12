Солнце в радость: топ-5 секретных правил подбора средств с SPF от косметолога
Лето в разгаре, поэтому необходимо вспомнить об оптимальной защите кожи от ультрафиолетовых лучей, причем не только в отпуске, но и ежедневно. Какие же главные критерии подбора средства с SPF?
Косметолог Ольга Петрунинаа на странице в Instagram перечислила топ-5 главных правил SPF.
1.Если индекс УФ выше 2-х - SPF обязателен!
2.Обновляйте крем с spf по необходимости. Если суммарно вы проводите на открытом солнце более 2-х часов и при этом индекс УФ выше 2-х - spf нужно обновлять каждые 2 часа. Сделать это можно разными способами в зависимости от того, где вы находитесь:
- умыть лицо умывалкой, протереть тоником, нанести крем (при необходимости под крем - сыворотку)
- сполоснуть лицо пресной водой и нанести новый слой крема (если нет возможности на пункт выше)
- нанести сверху пудру с spf
- освежить лицо солнцезащитным мистом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3.Какую степень защиты выбрать? Если вы выбираете крем самостоятельно, то ориентируйтесь на следующие критерии:
- офисно-домашний, городской образ жизни с непродолжительным периодом пребывания на улице - spf 20
- выходные на пляже, даче - spf 30
- пляж, море - spf 30 и 50
- SPF 30 защищает на 97%, SPF 50 - на 99%. Но любой из них нужно обновлять каждые 2-3 часа.
4. Как наносить и смывать. Наносим равномерно, распределяем до полного впитывания. Смывать можно умывалкой.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
5.Крем с spf должен вам подходить, как и остальная косметика. Важно учитывать:
- состояние и особенности вашей кожи (для проблемной кожи и сухой кремы будут разные)
- образ жизни и количество времени, которое вы проводите на улице.
- SPF защита для офисно-домашнего образа жизни - одна, для прогулок - другая, для пляжа - третья
- регион вашего проживания.
- текстуру и задачу крема. Крем с Spf может быть как легкая невесомая эмульсия, так и крем с тоном, который обеспечит вам макияж и позволит сократить количество слоев косметики.
Напомним, что ранее трихолог Лариса Поономаренко пояснила, стоит ли использовать отельные средства по уходу на отдыхе.