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Солнце в радость: топ-5 секретных правил подбора средств с SPF от косметолога

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Суббота 12 июня 2021 09:57
Солнце в радость: топ-5 секретных правил подбора средств с SPF от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Лето в разгаре, поэтому необходимо вспомнить об оптимальной защите кожи от ультрафиолетовых лучей, причем не только в отпуске, но и ежедневно. Какие же главные критерии подбора средства с SPF?

Косметолог Ольга Петрунинаа на странице в Instagram перечислила топ-5 главных правил SPF.

1.Если индекс УФ выше 2-х - SPF обязателен!

2.Обновляйте крем с spf по необходимости. Если суммарно вы проводите на открытом солнце более 2-х часов и при этом индекс УФ выше 2-х - spf нужно обновлять каждые 2 часа. Сделать это можно разными способами в зависимости от того, где вы находитесь:

  • умыть лицо умывалкой, протереть тоником, нанести крем (при необходимости под крем - сыворотку)
  • сполоснуть лицо пресной водой и нанести новый слой крема (если нет возможности на пункт выше)
  • нанести сверху пудру с spf
  • освежить лицо солнцезащитным мистом

Солнце в радость: топ-5 секретных правил подбора средств с SPF от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Какую степень защиты выбрать? Если вы выбираете крем самостоятельно, то ориентируйтесь на следующие критерии:

  • офисно-домашний, городской образ жизни с непродолжительным периодом пребывания на улице - spf 20
  • выходные на пляже, даче - spf 30
  • пляж, море - spf 30 и 50
  • SPF 30 защищает на 97%, SPF 50 - на 99%. Но любой из них нужно обновлять каждые 2-3 часа.

4. Как наносить и смывать. Наносим равномерно, распределяем до полного впитывания. Смывать можно умывалкой.

Солнце в радость: топ-5 секретных правил подбора средств с SPF от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Крем с spf должен вам подходить, как и остальная косметика. Важно учитывать:

  • состояние и особенности вашей кожи (для проблемной кожи и сухой кремы будут разные)
  • образ жизни и количество времени, которое вы проводите на улице.
  • SPF защита для офисно-домашнего образа жизни - одна, для прогулок - другая, для пляжа - третья
  • регион вашего проживания.
  • текстуру и задачу крема. Крем с Spf может быть как легкая невесомая эмульсия, так и крем с тоном, который обеспечит вам макияж и позволит сократить количество слоев косметики.

Напомним, что ранее трихолог Лариса Поономаренко пояснила, стоит ли использовать отельные средства по уходу на отдыхе.

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