Солнце в радость: топ-5 секретных правил подбора средств с SPF от косметолога

Лето в разгаре, поэтому необходимо вспомнить об оптимальной защите кожи от ультрафиолетовых лучей, причем не только в отпуске, но и ежедневно. Какие же главные критерии подбора средства с SPF?

1.Если индекс УФ выше 2-х - SPF обязателен!



2.Обновляйте крем с spf по необходимости. Если суммарно вы проводите на открытом солнце более 2-х часов и при этом индекс УФ выше 2-х - spf нужно обновлять каждые 2 часа. Сделать это можно разными способами в зависимости от того, где вы находитесь:

умыть лицо умывалкой, протереть тоником, нанести крем (при необходимости под крем - сыворотку)

сполоснуть лицо пресной водой и нанести новый слой крема (если нет возможности на пункт выше)

нанести сверху пудру с spf

освежить лицо солнцезащитным мистом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Какую степень защиты выбрать? Если вы выбираете крем самостоятельно, то ориентируйтесь на следующие критерии:

офисно-домашний, городской образ жизни с непродолжительным периодом пребывания на улице - spf 20

выходные на пляже, даче - spf 30

пляж, море - spf 30 и 50

SPF 30 защищает на 97%, SPF 50 - на 99%. Но любой из них нужно обновлять каждые 2-3 часа.

4. Как наносить и смывать. Наносим равномерно, распределяем до полного впитывания. Смывать можно умывалкой.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Крем с spf должен вам подходить, как и остальная косметика. Важно учитывать: