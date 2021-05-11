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Солнцезащитный крем для красивого загара: косметолог поделился проверенной шпаргалкой

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 17:08
Солнцезащитный крем для красивого загара: косметолог поделился проверенной шпаргалкой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Наступает время пляжного отдыха, а солнечные теплые деньки располагают максимально оголяться и ловить солнечные лучи. Но не стоит пренебрегать правилами здорового загара, ведь им легко следовать, а кожа скажет потом огромное спасибо за такую важную заботу о ее здоровье.

Косметолог Станислав Акранников рассказал в Instagram, как правильно загорать и выбрать солнезащитное средство.

Твою кожу солнце может уничтожить! Оно дарит тебе здоровье, но может и сильно навредить. Одним из самых сильных факторов, вызывающих преждевременное старение является как раз излишняя солнечная активность. ⠀

Чтобы получить ровный красивый загар и не навредить себе, загорай на пляже строго в отведенные часы. Это золотое правило здорового шоколадного загара. ⠀

Утром загораем до 11:00, потом спасаемся от солнца в тени, и после 17:00 снова получаем полезные лучи. ⠀

Солнцезащитный крем для красивого загара: косметолог поделился проверенной шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Быть на солнце в купальнике и без солнцезащитных средств в остальные часы очень опасно!⠀

Загорая на солнце, всегда наноси на лицо солнцезащитный крем SPF 30. Он должен содержать только физические факторы защиты ( т.е. никаких плюсов на коробке).⠀

Когда ты находишься под открытым солнцем не на пляже, а в обычных жизненных условиях, ходишь по улице, бегаешь всегда наноси на лицо солнцезащитный крем с химическими факторами защиты в том числе, это SPF 50+ (здесь плюс на коробке необходим).⠀

Солнцезащитный крем для красивого загара: косметолог поделился проверенной шпаргалкой
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Очень важно, чтобы на всех солнцезащитных кремах присутствовал дополнительно индекс "РА+++". Это как раз полная защита от лучей, вызывающих риск онкологии.⠀

Желательно, чтобы солнцезащитный крем был профессиональным. Да, он стоит дорого, но это гарантия, что он спасет тебя от плохого солнца, в отличие от дешевых кремов, подающихся в супермаркетах. ⠀

Современные профессиональные солнцезащитные кремы решают очень большое количество проблем, а именно:⠀

  • фотостарение⠀
  • преждевременные морщины⠀
  • обезвоживание и шелушение⠀
  • потеря упругости⠀
  • солнечные ожоги⠀
  • пигментные пятна⠀
  • обострение акне⠀
  • фотодерматит ⠀
  • меланома.⠀

Лучше всего работают именно кремы, а не масла, лосьоны гели, спреи и молочко.⠀

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о спиртах в косметических средствах и пояснила, какие из них вредные, а какие - нет.

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