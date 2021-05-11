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Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 08:38
Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Видя в составе слово alcohol, сначала нужно разобраться, какой это спирт и много ли его. Точная концентрация - коммерческая тайна, мы можем только догадываться о том, много или мало компонента лежит в средстве, в зависимости от места в списке ингредиентов. Каких спиртов стоит боятся и почему рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Тонкостями расшифровки спиртов в составе она поделилась в Instagram.

То, что мы видим в составе со словом alcohol выполняет разные функции:

  • Консервант (сохраняет продукт, препятствуя проникновению и размножению бактерий).
  • Эмульгатор (смешивает, позволяет добиться однородной консистенции).
  • Стабилизатор (предупреждает отслоение, негативные реакции компонентов).
  • Антисептик (борется с бактериями).
  • Растворитель (помогает растворить то, что не растворяется само).
  • Ароматизатор (придает аромат).
  • Транспортный агент (снижает барьерную функцию кожи, помогая ингредиентам проникать глубже).
  • Выравнивание рН.

Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Удивительно, что одним словом названа сложная молекула, и к спиртам относится и глицерин, и даже пантенол.

1.Первая группа спиртов, которую принято бояться, простые спирты. Простые спирты чаще всего нарушают барьерную функцию кожи, приводя ее к сухости, раздражению, появлению воспалений. Обычно простые спирты присутствуют в составах аптечных средств против акне, так как направлены на быстрый результат.

Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Денатурированный спирт производители любят больше, даже используют в органической косметике в качестве проводника активных ингредиентов.

2.Ароматические спирты - в основном, действуют как консерванты, добавляя аромат. Бензиловый спирт чаще всего встречается в составе средств, бояться его не стоит. Это органический спирт, обладающий цветочным ароматом. Циннамиловый спирт не так любят производители, он вызывает сухость и раздражение кожи.

Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет
Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

3.Жирные спирты. Они отличаются от остальных и иначе воздействуют на кожу, не высушивают, смягчают кожу, а средству придают более мягкую текстуру.

Жирные спирты используются в качестве эмульгаторов, загустителей, увлажняющих и смягчающих компонентов. То есть это тот алкоголь, которого бояться совсем не нужно. Наоборот, он помогает нам добиться нужных результатов.

Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Это любимые многими компоненты, но и у них есть исключение, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина назвала очищающие продукты для здоровой кожи.

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