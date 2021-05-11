Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет
Видя в составе слово alcohol, сначала нужно разобраться, какой это спирт и много ли его. Точная концентрация - коммерческая тайна, мы можем только догадываться о том, много или мало компонента лежит в средстве, в зависимости от места в списке ингредиентов. Каких спиртов стоит боятся и почему рассказала косметолог Ольга Петрунина.
Тонкостями расшифровки спиртов в составе она поделилась в Instagram.
То, что мы видим в составе со словом alcohol выполняет разные функции:
- Консервант (сохраняет продукт, препятствуя проникновению и размножению бактерий).
- Эмульгатор (смешивает, позволяет добиться однородной консистенции).
- Стабилизатор (предупреждает отслоение, негативные реакции компонентов).
- Антисептик (борется с бактериями).
- Растворитель (помогает растворить то, что не растворяется само).
- Ароматизатор (придает аромат).
- Транспортный агент (снижает барьерную функцию кожи, помогая ингредиентам проникать глубже).
- Выравнивание рН.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Удивительно, что одним словом названа сложная молекула, и к спиртам относится и глицерин, и даже пантенол.
1.Первая группа спиртов, которую принято бояться, простые спирты. Простые спирты чаще всего нарушают барьерную функцию кожи, приводя ее к сухости, раздражению, появлению воспалений. Обычно простые спирты присутствуют в составах аптечных средств против акне, так как направлены на быстрый результат.
Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)
Денатурированный спирт производители любят больше, даже используют в органической косметике в качестве проводника активных ингредиентов.
2.Ароматические спирты - в основном, действуют как консерванты, добавляя аромат. Бензиловый спирт чаще всего встречается в составе средств, бояться его не стоит. Это органический спирт, обладающий цветочным ароматом. Циннамиловый спирт не так любят производители, он вызывает сухость и раздражение кожи.
Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)
3.Жирные спирты. Они отличаются от остальных и иначе воздействуют на кожу, не высушивают, смягчают кожу, а средству придают более мягкую текстуру.
Жирные спирты используются в качестве эмульгаторов, загустителей, увлажняющих и смягчающих компонентов. То есть это тот алкоголь, которого бояться совсем не нужно. Наоборот, он помогает нам добиться нужных результатов.
Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)
Это любимые многими компоненты, но и у них есть исключение, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина назвала очищающие продукты для здоровой кожи.