Совершенна: Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась любимым бьюти-приемом для нежной и гладкой кожи

Роузи Хантингтон-Уайтли в последнее время активно готовит своих поклонников к сезону праздников. Звезда рассказала, как создавать роскошные образы на вечер, пошагово создавая макияж. А также поделилась любимыми средствами, которые она лично использует. Но, как известно, основа любого удачного образа - тщательно подготовленная кожа, а также отдохнувший и свежий внешний вид. В этот раз Роузи решила поделиться секретом, который помогает ей оставаться столь цветущей при столь загруженном рабочем графике.



Роузи раскрыла секрет идеальной кожи (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи показала несколько фото, сделанных для рекламной кампании своего бренда совместно с Nanor. На них возлюбленная Джейсона Стетхэма предстала в одном полотенце, показав свое роскошное тело. В руках она держит то самое проверенное средство, которое отвечает за шелковистую и гладкую кожу британской модели.

Модель примерила новую коллекцию белья (видео: instagram.com/rosiehw)

"Представляем нашу последнюю совместную работу - новый органический сахарный скраб для тела Tuberose Row @roseinc x @nanorcollection, сделанный из масла авокадо. Стремление Nanor к использованию чистых, минимальных ингредиентов и безопасных продуктов ручной работы означает, что вы можете позаботиться о себе и планете", - написала Роузи.

Позже она выложила в сеть новое доказательство того, что ее тело в отличной форме. Модель примерила свой любимый винтажный комплект нижнего белья для Mark & Spencer.

Еще одну идею для праздничного макияжа от Роузи можно посмотреть здесь.