СПА для лица в домашних условиях: косметолог поделилась схемой

Устроить СПА-салон дома можно и нужно, ведь баловать себя необходимо в любое время года при любых обстоятельтвах. Такого мнения придерживается косметолог Ольга Петрунина.

Эксперт рассказала об одной важной и обязательной домашней процедуре и дала четкую инструкцию по ее правильному выполнению.



Что понадобится:

пилинг (летом выбирайте без кислот в составе, например, энзимный).

маска (любая по задаче, лучше всего после пилинга сделать увлажняющую маску).

Как делать?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Перед процедурой обязательно умыть лицо умывалкой, промокнуть полотенцем, протереть лосьоном/тоником).

2. Нанести пилинг (по инструкции).

3. Выдерживать время экспозиции, в это время делаем массаж по пилингу. Помните, что энзимы любят тепло, поэтому пилинг можно делать в бане/сауне, или накрыть лицо теплым полотенцем. (Если у вас чувствительная, куперозная кожа, с воздействием тепла будьте осторожны).

4. Смыть пилинг, промокнуть кожу полотенцем, протереть лицо лосьоном/тоником.

5. Нанести маску.

6. Выдержать маску на лице то время, которое указано в инструкции.

7. Смыть маску водой. Протереть лицо лосьоном.



В чем суть?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пилингом мы глубоко очищаем, отшелушиваем и снимаем верхний ороговевший слой кожи, подготавливаем кожу к маске. Пилинг позволяет усилить функцию всасываемости кожи, улучшить проникновение активных компонентов маски.



В такой комбинации маска сработает на 200% и будет особенно эффективна!



Как часто можно делать? Эту процедуру делаем всего 1 раз в неделю, не чаще. Второй раз в неделю можно сделать только маску (без пилинга). Например: