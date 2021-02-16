СПА для лица в домашних условиях: косметолог поделилась схемой
Устроить СПА-салон дома можно и нужно, ведь баловать себя необходимо в любое время года при любых обстоятельтвах. Такого мнения придерживается косметолог Ольга Петрунина.
В своем Instagram-аккаунте она рассказала, как организовать СПА для лица, не покидая квартиру.
Эксперт рассказала об одной важной и обязательной домашней процедуре и дала четкую инструкцию по ее правильному выполнению.
Что понадобится:
- пилинг (летом выбирайте без кислот в составе, например, энзимный).
- маска (любая по задаче, лучше всего после пилинга сделать увлажняющую маску).
Как делать?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
1. Перед процедурой обязательно умыть лицо умывалкой, промокнуть полотенцем, протереть лосьоном/тоником).
2. Нанести пилинг (по инструкции).
3. Выдерживать время экспозиции, в это время делаем массаж по пилингу. Помните, что энзимы любят тепло, поэтому пилинг можно делать в бане/сауне, или накрыть лицо теплым полотенцем. (Если у вас чувствительная, куперозная кожа, с воздействием тепла будьте осторожны).
4. Смыть пилинг, промокнуть кожу полотенцем, протереть лицо лосьоном/тоником.
5. Нанести маску.
6. Выдержать маску на лице то время, которое указано в инструкции.
7. Смыть маску водой. Протереть лицо лосьоном.
В чем суть?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Пилингом мы глубоко очищаем, отшелушиваем и снимаем верхний ороговевший слой кожи, подготавливаем кожу к маске. Пилинг позволяет усилить функцию всасываемости кожи, улучшить проникновение активных компонентов маски.
В такой комбинации маска сработает на 200% и будет особенно эффективна!
Как часто можно делать? Эту процедуру делаем всего 1 раз в неделю, не чаще. Второй раз в неделю можно сделать только маску (без пилинга). Например:
- условная среда - только маска,
- условная суббота - пилинг+маска.
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