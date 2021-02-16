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СПА для лица в домашних условиях: косметолог поделилась схемой

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 12:38
СПА для лица в домашних условиях: косметолог поделилась схемой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Устроить СПА-салон дома можно и нужно, ведь баловать себя необходимо в любое время года при любых обстоятельтвах. Такого мнения придерживается косметолог Ольга Петрунина.

В своем Instagram-аккаунте она рассказала, как организовать СПА для лица, не покидая квартиру.

Эксперт рассказала об одной важной и обязательной домашней процедуре и дала четкую инструкцию по ее правильному выполнению.

Что понадобится:

  • пилинг (летом выбирайте без кислот в составе, например, энзимный).
  • маска (любая по задаче, лучше всего после пилинга сделать увлажняющую маску).

Как делать?

СПА для лица в домашних условиях: косметолог поделилась схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Перед процедурой обязательно умыть лицо умывалкой, промокнуть полотенцем, протереть лосьоном/тоником).
2. Нанести пилинг (по инструкции).
3. Выдерживать время экспозиции, в это время делаем массаж по пилингу. Помните, что энзимы любят тепло, поэтому пилинг можно делать в бане/сауне, или накрыть лицо теплым полотенцем. (Если у вас чувствительная, куперозная кожа, с воздействием тепла будьте осторожны).
4. Смыть пилинг, промокнуть кожу полотенцем, протереть лицо лосьоном/тоником.
5. Нанести маску.
6. Выдержать маску на лице то время, которое указано в инструкции.
7. Смыть маску водой. Протереть лицо лосьоном.

В чем суть?

СПА для лица в домашних условиях: косметолог поделилась схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пилингом мы глубоко очищаем, отшелушиваем и снимаем верхний ороговевший слой кожи, подготавливаем кожу к маске. Пилинг позволяет усилить функцию всасываемости кожи, улучшить проникновение активных компонентов маски.

В такой комбинации маска сработает на 200% и будет особенно эффективна!

Как часто можно делать? Эту процедуру делаем всего 1 раз в неделю, не чаще. Второй раз в неделю можно сделать только маску (без пилинга). Например:

  • условная среда - только маска,
  • условная суббота - пилинг+маска.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина назвала список продуктов для женской красоты.

Кстати, мы публиковали рецепт чудо-маски для мгновенного лифтинга.

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