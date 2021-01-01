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Срочно повторить: Кайли Дженнер показала самый модный маникюр зимы 2021

Автор: Lite

Кайли Дженнер обожает делать необычный маникюр: девушка регулярно меняет цвет, форму и дизайн ногтей. А вслед за ней такие же ноготки спешат сделать и все модницы планеты. Не удивительно: Дженнер записана к гуру бьюти-индустрии, которые и задают тренды на много сезонов вперед. На днях молодая и успешная бизнесвумен, а также модель продемонстрировала, какие ногти будут актуальными этой зимой. Итак, вдохновляемся и записываемся к своему мастеру!


Маникюр от Кайли и Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли в этот раз отправилась в салон красоты вместе со своей сестрой Кендалл. А в своем блоге продемонстрировала оба варианта, показав правую и левую руки, свою и сестры. На одной красуется анималистический принт "под зебру", который нанесен только на край ногтя. А на второй – абстрактный рисунок из красно-оранжевых полос. Основа же ногтя окрашена в натуральный бледно-розовый оттенок.

"Разные, но одинаковые", - заключила Кайли, дав фолловерам вволю восхититься таким живописным маникюром и надписью со смыслом.

"Ногтевая цель", "Просто вау", "Я уже записалась к мастеру", - тут же отозвались фанаты. Они, к слову, всегда чутко реагируюю на бьюти-посты Дженнер, желая выглядеть не хуже своей любимицы.

Ранее Кайли демонстрировала и другие идеи для маникюра.

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