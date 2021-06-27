Стильно и удобно: трендовые короткие стрижки 2021

С наступлением лета все мучаются от жары. Порой хочется удобную комфортную стрижку, непривередливую в укладке и носке. А некоторым и вовсе хочется отстричь себе волосы, но есть панический страх, что если отстригу, вдруг мне не понравится или так вообще оболванят, что до конца лета вообще из дома потом не выйду.

Чтобы этого не произошло, нужно знать, какую именно стрижку выбрать. Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая в своем Instagram рассказала, какие короткие стрижки актуальны в 2021 году и показала стильные примеры.

Как сказала Коко Шанель - "женщина, которая стрижется, скоро изменит свою жизнь".

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Вопрос, как подстричься, является одним из важных на пути создания своего образа. А придя в салон, стилист вас спрашивает: "А что хотите?" И тут все "сыпятся". Хочется изменений, а что сделать, не знаем...

Важные нюансы:

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Чем старше мы становимся, тем лучше для нас будет более короткая длина.

Порой, длинные и не ухоженные волосы очень сильно ухудшают общий образ девушки.

Структура и густота ваших волос должны быть основополагающим фактором при принятии решения о том, насколько много вы хотите обрезать волосы и какую стрижку выбрать.

Чтобы короткие стрижки держали форму, желательно делать коррекцию каждые 4-6 недель.

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Хорошая стрижка - это ключ к успеху в вашем образе!

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И чтобы вы были довольны итоговым результатом после похода в салон, вам нужно идти туда подготовленной. Знать, какую стрижку и окрашивание сделать. И тогда вы точны будете в восторге от своего преображения.

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Так что, кто давно мечтает о короткой стрижке - смотрите фото, вдохновляйтесь примерами!

Актуальные короткие стрижки 2021:

Пикси боб

Классический пикси

Ассиметричное короткое каре

Сессон

Боб

Андеркат

Классическое каре

Гарсон

Яркие цвета на короткие волосы

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)