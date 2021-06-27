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Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

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Неділя 27 червня 2021 19:02
Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

З настанням літа всі мучаться від спеки. Часом хочеться зручну комфортну стрижку, невибагливу в укладанні і носінні. А деяким і зовсім хочеться відстригти собі волосся, але є панічний страх, що якщо відстригу, раптом мені не сподобається або так взагалі оболванять, що до кінця літа взагалі з дому потім не вийду.

Щоб цього не сталося, потрібно знати, яку саме стрижку вибрати. Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram розповіла, які короткі стрижки актуальні в 2021 році і показала стильні приклади.

Як сказала Коко Шанель - "жінка, яка стрижеться, скоро змінить своє життя".

Питання, як підстригтися, є одним з важливих на шляху створення свого образу. А прийшовши в салон, стиліст вас запитує: "А що хочете?" І тут всі "сипляться". Хочеться змін, а що зробити, не знаємо...

Важливі нюанси:

  • Чим старше ми стаємо, тим краще для нас буде коротша довжина.
  • Часом, довге і не доглянуте волосся дуже сильно погіршує загальний образ дівчини.
  • Структура і густота вашого волосся повинні бути основним фактором при прийнятті рішення про те, наскільки багато ви хочете обрізати волосся і яку стрижку вибрати.
  • Щоб короткі стрижки тримали форму, бажано робити корекцію кожні 4-6 тижнів.


Хороша стрижка - це ключ до успіху у вашому образі!

І щоб ви були задоволені підсумковим результатом після походу в салон, вам потрібно йти туди підготовленою. Знати, яку стрижку і фарбування зробити. І тоді ви будете в захваті від свого перетворення.

Так що, хто давно мріє про коротку стрижку - дивіться фото, надихайтеся прикладами!

Актуальні короткі стрижки 2021:

Піксі боб

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Класичний піксі

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Асиметричне коротке каре

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Сессон

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Боб

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Андеркат

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Класичне каре

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Гарсон

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Яскраві кольори на коротке волосся

Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, б'юті-блогер поділилася важливими нюансами того, як правильно мити голову.

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