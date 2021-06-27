Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021
З настанням літа всі мучаться від спеки. Часом хочеться зручну комфортну стрижку, невибагливу в укладанні і носінні. А деяким і зовсім хочеться відстригти собі волосся, але є панічний страх, що якщо відстригу, раптом мені не сподобається або так взагалі оболванять, що до кінця літа взагалі з дому потім не вийду.
Щоб цього не сталося, потрібно знати, яку саме стрижку вибрати. Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram розповіла, які короткі стрижки актуальні в 2021 році і показала стильні приклади.
Як сказала Коко Шанель - "жінка, яка стрижеться, скоро змінить своє життя".
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Питання, як підстригтися, є одним з важливих на шляху створення свого образу. А прийшовши в салон, стиліст вас запитує: "А що хочете?" І тут всі "сипляться". Хочеться змін, а що зробити, не знаємо...
Важливі нюанси:
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- Чим старше ми стаємо, тим краще для нас буде коротша довжина.
- Часом, довге і не доглянуте волосся дуже сильно погіршує загальний образ дівчини.
- Структура і густота вашого волосся повинні бути основним фактором при прийнятті рішення про те, наскільки багато ви хочете обрізати волосся і яку стрижку вибрати.
- Щоб короткі стрижки тримали форму, бажано робити корекцію кожні 4-6 тижнів.
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Хороша стрижка - це ключ до успіху у вашому образі!
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І щоб ви були задоволені підсумковим результатом після походу в салон, вам потрібно йти туди підготовленою. Знати, яку стрижку і фарбування зробити. І тоді ви будете в захваті від свого перетворення.
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Так що, хто давно мріє про коротку стрижку - дивіться фото, надихайтеся прикладами!
Актуальні короткі стрижки 2021:
Піксі боб
Класичний піксі
Асиметричне коротке каре
Сессон
Боб
Андеркат
Класичне каре
Гарсон
Яскраві кольори на коротке волосся
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
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