Стильно и удобно: трендовые короткие стрижки 2021

Как сказала Коко Шанель - "женщина, которая стрижется, скоро изменит свою жизнь".

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Вопрос, как подстричься, является одним из важных на пути создания своего образа. А придя в салон, стилист вас спрашивает: "А что хотите?" И тут все "сыпятся". Хочется изменений, а что сделать, не знаем...

Важные нюансы:

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Чем старше мы становимся, тем лучше для нас будет более короткая длина.

Порой, длинные и не ухоженные волосы очень сильно ухудшают общий образ девушки.

Структура и густота ваших волос должны быть основополагающим фактором при принятии решения о том, насколько много вы хотите обрезать волосы и какую стрижку выбрать.

Чтобы короткие стрижки держали форму, желательно делать коррекцию каждые 4-6 недель.

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Хорошая стрижка - это ключ к успеху в вашем образе!

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И чтобы вы были довольны итоговым результатом после похода в салон, вам нужно идти туда подготовленной. Знать, какую стрижку и окрашивание сделать. И тогда вы точны будете в восторге от своего преображения.

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Так что, кто давно мечтает о короткой стрижке - смотрите фото, вдохновляйтесь примерами!

Актуальные короткие стрижки 2021:

Пикси боб

Классический пикси

Ассиметричное короткое каре

Сессон

Боб

Андеркат

Классическое каре

Гарсон

Яркие цвета на короткие волосы

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)