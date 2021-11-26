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Для стройных ноги и упругих ягодиц: Виктория Бекхэм поделилась секретом спортивной фигуры

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Пятница 26 ноября 2021 20:22
Для стройных ноги и упругих ягодиц: Виктория Бекхэм поделилась секретом спортивной фигуры Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Несмотря на постоянную занятость Виктория Бекхэм выделила себе посещение спортивного зала особым пунктом. Дисциплина и любовь к порядку действительно творят чудеса, уверена она. И хотя жена Дэвида Бекхэма никогда не страдала чрезмерным аппетитом и лишними килограммами, отточить фигуру до совершенства ей помог комплекс специальных упражнений от тренера.

На днях икона стиля и многодетная мама показала в личном блоге, какие упражнения помогают ей держать себя в такой отличной форме.

Виктория запостила фото из спортивного зала, где она трудится на коврике. Одетая в черные легинсы и топ из своей новой коллекции для Reebok, звезда снята со спины. Она выполняет упражнение, которое широко применяется в пилатесе и йоге. Оно носит название поза голубя или пингвина и выполняется так: одну ногу вытягиваем, а вторую сгибаем в колене и выкладываем под прямым углом к краю коврика. Спина при этом должна оставаться прямой, а подвздошная кость - смотреть прямо.

Вторая, более легкая вариация - ногу согнуть под косым углом, как сделала Виктория. Обе они отлично прорабатывают мышцы ног и ягодиц, вытягивая их. Что и продемонстрировала знаменитость, украсив свое фото эмодзи в виде персика. Впрочем, ее прокачанное тело говорит само за себя.

Для стройных ноги и упругих ягодиц: Виктория Бекхэм поделилась секретом спортивной фигурыВиктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ранее Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из моды.

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