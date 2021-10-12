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Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из моды

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Нью-Йорк, Вторник 12 октября 2021 21:22
Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из моды Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Ольга Турчаникова

Накануне признанная икона стиля была замечена в аэропорту Нью-Йорка. Даже для поездки знаменитость подобрала стильный образ, который составила из базовых вещей, которые не выходят из моды уже много сезонов.

Они отлично впишутся в осенний гардероб каждой девушки, берем на заметку!

Виктория Бекхэм игнорирует всеми любимые "бесформенные" трикотажные костюмы, даже в поездке отдавая дань классике. Для своего полета дизайнер подобрала широкие брюки в клетку - этот принт уже заслужил негласное звание "осеннего", а потому обойтись без него практически невозможно. В комплекте к ним шла голубая рубашка в оксфордском стиле, а также объемный черный тренч. К ним звезда подобрала коричневую сумку, на которую повязала шелковый платок, очки своей любимой формы и черную защитную маску. На ногах у нее были ботильоны на высоких каблуках.

В таком образе Виктория выглядела, как всегда безупречно. Впрочем, стройная фигура 47-летней бизнесвумен позволяет ей одевать, что душе угодно.

Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из модыВзять на заметку: Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из модыВиктория Бекхэм (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru; celebs_candids_)

К слову, недавно Виктория рассказала о своих кулинарных пристрастиях, которые и являются залогом ее прекрасной формы.

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