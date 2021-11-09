Свет очей: косметолог научила бороться с усталостью глаз
Усталость и стрессы всегда оставляют отпечаток на нашем лице. В первую очередь на зоне вокруг глаз.
Косметолог Ольга Петрунина рассказала в Instagram, как бороться с проявлениями усталости глаз.
Внешние косметологические признаки усталости глаз:
- синяки
- морщинки
- мешки
- тусклая кожа.
К вечеру особенно проявляются возрастные изменения.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как правильно помочь этой зоне?
- правильный уход
- специальный массаж
- качественный отдых и режим сна.
Уход
Неправда, что крем для кожи вокруг глаз - это выдумка маркетологов. Кожа вокруг глаз более тонкая, сухая и чувствительная, она нуждается в отдельном деликатном уходе с соответствующим составом.
Вы же не мажете один и тот же крем на лицо, пятки и руки? Ведь кожа на этих участках разная! То же самое и с веками. Ни в коем случае нельзя использовать для этой зоны ваш обычный дневной крем для лица.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Все средства для зоны вокруг глаз должны быть специальными:
- сыворотки
- крем для век
- патчи
- специальные маски
Если вы снимаете макияж с глаз средством для демакияжа, не забудьте его смыть. На лице его оставлять нельзя. Также для зоны вокруг глаз нельзя использовать умывалку, которая содержит компоненты для работы с жирной проблемной кожей.
Массаж для зоны вокруг глаз.
Правильный, деликатный массаж поможет замедлить процессы старения, разгладить морщинки, подтянуть верхнее веко, "открыть" взгляд, убрать синяки, отеки, уменьшить носослезку, увлажнить глаза.
Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко предложила антистресс-меню для волос.