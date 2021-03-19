Топ-3 продукта для гладкой кожи: домашняя маска с заметным эффектом лифтинга

Кефир без каких-либо добавок можно смело применять девушкам и женщинам – для утреннего протирания лица, шеи и зоны декольте.

Для этого возьмите обычный ватный диск, обмакните его в тёплый свежий кефир и протрите кожу в течении 1-2 минуты, затем смойте водой с применением привычного средства для умывания (для сухой кожи в кефир можно добавлять любимое растительное масло).



Такая утренняя процедура освежит и очистит лицо, подтянет его контур, устранит мешки под глазами, придаст красивый цвет и румянец.

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Лактобактерии кефира очень хорошо очищают кожу от загрязнений и пыли, нейтрализуя действие вредных веществ и тяжёлых металлов, которые попадают на кожу из воздуха.⠀

Молочные бактерии кефира отшелушивают омертвевшие клетки, растворяют сальные пробки, тем самым убирая черные точки.⠀

Аминокислоты кефира препятствуют увяданию кожи.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Маска на основе кефира направлена на очищение эпидермиса, его увлажнение и питание, успокоение и борьбу с неровным тоном лица, увяданием и старением.



Приготовление и применение:

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1 ст. л. кефира.

1 ст.л. картофельного крахмала.

0,5 ч. л. оливкового масла.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Все компоненты соединить, перемешать до однородного состояния, маску нанести на всё лицо, область вокруг глаз, шею, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимое уходовое средство.



Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10 процедур.

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Маску можно делать перед важным событием, она подарит коже потрясающую гладкость, идеально ровный тон сразу же после применения.