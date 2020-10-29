Топ-3 трендовых маникюра от знаменитостей, которые сделают эту осень ярче

Вдохновляемся и записываемся к мастеру

Красный, бордовый, баклажан, черный - вечная осенняя классика в маникюре. Но если вы устали от монохромных вариантов, то не стоит себе отказывать в экспериментах. Мы собрали 3 необычных варианта маникюра от знаменитостей, которые точно добавят вашему образу изысканную, а порой - по-летнему задорную нотку.

Вариации френча и классика

Светлый оттенок лака хорош не только летом и на торжествах. Нежные пастельные тона отлично сочетаются с большинством нарядов и делают образ женственным и нежным. Роузи Хантингтон-Уайтли предпочитает как классику френча, так и ее вариации с разноцветными полосами.

В моде вариации френча (фото: instagram.com/rosiehw; instagram.com/roseinc)

Рисунки и аппликации

Этот тренд успели показать признанные красавицы сети, включая Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Ким Кардашьян и других. В зависимости от изображений и оттенков, такой маникюр будет актуальным как на красных дорожках, так и в повседневной жизни. Айрис Лоу пошла еще дальше, сделав в честь своего дня рождения маникюр с объемной аппликацией.

Цветные рисунки вновь в моде (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/jlo; instagram.com/kimkardashian; instagram.com/haileybieber)

Острые и длинные

Этот маникюр давно ассоциируется у всех с Кайли Дженнер - именно она сделала максимально длинные заостренные коготки своей "фишкой". Позже сама звезда заменила их на более натуральные, но долго не выдержала, для новой рекламной кампании выбрав именно их. Сейчас подобный маникюр можно заметить на многих звездах. И хотя он не сильно практичный, но когда нужно произвести вау-эффект, лучше варианта не придумаешь.

Такой маникюр подойдет, когда нужен вау-эффект (фото: instagram.com/kyliejenner; instagram.com/ladygaga)

Ранее мы писали о трендовом макияже от Эмили Ратаковски, который подойдет всем.