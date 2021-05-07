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Топ-5 правил питания, которые помогут сохранить кожу лица чистой и сияющей

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 08:36
Топ-5 правил питания, которые помогут сохранить кожу лица чистой и сияющей Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Путь к сияющей коже начинается с простого шага — изучить, что лежит на вашей тарелке. Ведь мы есть то, что едим!

Косметолог поделилась в Instagram простыми правилами, которые помогут сохранить кожу лица чистой и красивой.

Конечно, чтобы кожа засияла, потребуется время. Ппопробуйте провести эксперимент: сделайте фотографию лица "до", начните вести заметки питания в соответствии с этими рекомендациями и через месяц сможете увидеть улучшения!

Топ-5 правил питания для сияющей кожи:

1. Пейте больше простой, чистой воды! 1,5 - 2 литра воды - идеальная норма.

2. Ешьте простую пищу! Если сомневаетесь есть что-то или не есть, прочитайте состав. Чем он короче, тем лучше для вашего лица.

3. Ешьте овощи. Зелень - уникальный источник витаминов, полезной клетчатки, необходимых ферментов и фитонцидов.

Топ-5 правил питания, которые помогут сохранить кожу лица чистой и сияющей
Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Полюбите рыбу. По количеству минералов, витаминов и жирных полинасыщенных кислот рыбе уступает даже мясо птицы. Почаще устраивайте себе не рыбный день, а рыбную неделю!

5. Откажитесь от вредного немедленно и навсегда! Макароны, белый рис, белый хлеб, сахар и газировки стимулируют выработку инсулина, из-за которого повышается уровень сахара. В результате закупориваются поры и усиливается работа сальных желез.

Эти 5 правил помогут привести в порядок кожу вашего лица за месяц.

Ранее мы писали, что косметолог назвала топ-5 "очищающих" продуктов для проблемной кожи.

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