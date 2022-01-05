Топ-5 шагов от сухости кожи зимой
"Минус" за окном в сочетании с порывистым ветром и мокрым снегом - уже серьезное испытание для кожи. Добавьте к этому резкие перепады температур, когда мы заходим с улицы в квартиру, пересушенный отопительными приборами воздух в помещениях - в результате многие девушки сталкиваюттся с проблемой сухости кожи зимой.
Как же с ней справиться, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Marie Welness.
Факторы, влияющие на качество кожи:
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- Сухой воздух в помещениях
- Недостаточное употребление воды
- Гиподинамия, приводящая к нарушению микроциркуляции крови и замедлению обмена веществ
- Неправильно составленный рацион, где преобладают простые углеводы
- Анемия и гипоацидность, в следствии чего организм недополучает белок
- Дефициты витаминов и минералов
- Неверно подобранная декоративная или уходовая косметика
Иллюстративное фото (pexels.com)
Что делать, если вы обнаружили сухость кожи: топ-5 советов
1. Обязательно приобрести увлажнитель воздуха.
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2. Разобраться с качеством работы ЖКТ и кислотностью желудка (тест Бетаином или содой - самый лёгкий и доступный способ).
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3. Восполнить дефициты микроэлементов: железо, магний, йод, цинк.
Витамины A, D, E.
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4. Добавить в рацион достаточное количество белка и клетчатки.
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5. Не забыть увлажнять кожу с помощью правильно подобранной уходовой косметики.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как восстановить кожу после новогодних праздников.