Топ-5 шагов от сухости кожи зимой

"Минус" за окном в сочетании с порывистым ветром и мокрым снегом - уже серьезное испытание для кожи. Добавьте к этому резкие перепады температур, когда мы заходим с улицы в квартиру, пересушенный отопительными приборами воздух в помещениях - в результате многие девушки сталкиваюттся с проблемой сухости кожи зимой.

Как же с ней справиться, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Marie Welness.

Факторы, влияющие на качество кожи:

⠀ Сухой воздух в помещениях

Недостаточное употребление воды

Гиподинамия, приводящая к нарушению микроциркуляции крови и замедлению обмена веществ

Неправильно составленный рацион, где преобладают простые углеводы

Анемия и гипоацидность, в следствии чего организм недополучает белок

Дефициты витаминов и минералов

Неверно подобранная декоративная или уходовая косметика Иллюстративное фото (pexels.com) Что делать, если вы обнаружили сухость кожи: топ-5 советов 1. Обязательно приобрести увлажнитель воздуха.

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2. Разобраться с качеством работы ЖКТ и кислотностью желудка (тест Бетаином или содой - самый лёгкий и доступный способ).

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3. Восполнить дефициты микроэлементов: железо, магний, йод, цинк.

Витамины A, D, E.

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4. Добавить в рацион достаточное количество белка и клетчатки.

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5. Не забыть увлажнять кожу с помощью правильно подобранной уходовой косметики. Иллюстративное фото (pexels.com)