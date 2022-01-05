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Топ-5 шагов от сухости кожи зимой

Автор: Марина Настевич

"Минус" за окном в сочетании с порывистым ветром и мокрым снегом - уже серьезное испытание для кожи. Добавьте к этому резкие перепады температур, когда мы заходим с улицы в квартиру, пересушенный отопительными приборами воздух в помещениях - в результате многие девушки сталкиваюттся с проблемой сухости кожи зимой.

Как же с ней справиться, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Marie Welness.

Факторы, влияющие на качество кожи:

  • Сухой воздух в помещениях
  • Недостаточное употребление воды
  • Гиподинамия, приводящая к нарушению микроциркуляции крови и замедлению обмена веществ
  • Неправильно составленный рацион, где преобладают простые углеводы
  • Анемия и гипоацидность, в следствии чего организм недополучает белок
  • Дефициты витаминов и минералов
  • Неверно подобранная декоративная или уходовая косметика

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что делать, если вы обнаружили сухость кожи: топ-5 советов

1. Обязательно приобрести увлажнитель воздуха.

2. Разобраться с качеством работы ЖКТ и кислотностью желудка (тест Бетаином или содой - самый лёгкий и доступный способ).

3. Восполнить дефициты микроэлементов: железо, магний, йод, цинк.
Витамины A, D, E.

4. Добавить в рацион достаточное количество белка и клетчатки.

5. Не забыть увлажнять кожу с помощью правильно подобранной уходовой косметики.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как восстановить кожу после новогодних праздников.

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