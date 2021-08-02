Топ-8 ошибок, которые приводят к высыпаниям на лице
Почему не получается избавиться от этих прыщей?! Вроде бы и за кожей ухаживаю, и за питанием слежу - а высыпания не проходят.
Косметолог Ольга Петрунина собрала в Instagram самые популярные ошибки, которые приводят к высыпаниям и усиливают их.
Топ-8 ошибок, котоые приводят к высыпаниям:
1. Агрессивная умывалка, умывание мылом.
Умывание такими средствами сбивает РН баланс, что приводит к высыпанию и обезвоженности кожи. При выборе умывалки обращайте внимание не на надписи на баночке (для жирной кожи), а на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строчках или отсутствовать. Мыло оставьте для рук, умывать им лицо нельзя!
2. Отсутствие тоника
Чаще всего причина высыпаний - следствие сбитого РН-баланса кожи лица.
Главная функция тоника - выровнять РН баланса кожи. Тоник смягчает действие воды, нейтрализует действие умывалки, по ощущениям это увлажнение и комфорт. Это обязательный продукт в уходе!
3. Неподходящая друг другу пара умывалка+тоник
Если пара умывалка+лосьон подобраны правильно, у них правильный и адекватный состав, они будет решать 80% всех проблем кожи.
Важно, чтобы эти средства дружили друг с другом и подходили состоянию вашей кожи. Если вас беспокоят высыпания - не пожалейте денег на хорошую пару умывалка + тоник. Кожа скажет вам спасибо! Лучше, если эту пару подберёт специалист.
4. Масла для лица
Масла провоцируют обезвоженность и высыпания. Если вам «мало крема», купите хорошую пару «умывалка+тоник», которая будет работать в т.ч. с обезвоженностью.
5. Скрабы
Особенно из натуральных частиц (абрикосовых косточек, зерен кофе и тд).
Скрабы травмируют кожу и разносят содержимое гнойных прыщиков по всему лицу.
Иллюстративное фото (pexels.com)
6. Механические щёточки для лица
Сильно травмируют кожу и усиливают высыпания. Нашей коже не нужно трение! А чтобы глубоко очистить её, достаточно неагрессивной умывалки на каждый день и глубокий деликатный пилинг еженедельно.
7. Спирт и аптечные препараты из рекламы от прыщей без назначения врача.
Не надо прижигать прыщи спиртом, и тем, что вы «подобрали» себе сами, или по совету подружки/блогера.
8. Трогать лицо руками
Сами того не замечая, мы часто трогаем лицо бессознательно: чешем, гладим, что-то ковыряем. Перестаньте это делать! Лицо можно трогать ТОЛЬКО когда оно чистое и чистыми руками.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее косметолог назвала топ-5 ошибок при очищении кожи, которыми грешат многие.