Тренировки и похудение: эксперт развеяла главные заблуждения

Похудение и тренировки у большинства людей неразрывные понятия. Вот сейчас начну ходить в бассейн/бегать/в спортзал и похудею.Только от тренировок вы не похудеете. Тренировка никак не является средством для похудения, утверждает на странице в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко и объясняет, почему.

Не бойтесь, что вам придется много заниматься, чтобы похудеть! Это не так! Похудеть вполне себе можно и без сверх-нагрузок.

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Все обосновано:

1.Человек худеет не от тренировок, еды или травяного сбора. Человек может похудеть только при дефиците энергии. Заправляем в бак немного меньше бензина, чем тратим в течение дня и нехватку организм возьмет из запасов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Представим, что питание вы оставили прежним, но добавили спорт. Чтобы сбросить 100 гр. жира, нужно сжечь 900 ккал (1 гр жира = 9 ккал). За 10 минут бега при 8 км/ч сжигается примерно 80 ккал. Получается, нужно бежать на дорожке более часа, чтобы сжечь всего 100 гр жира. А набрать 100 гр жира, можно съев всего 200 гр торта.

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3.Чтобы сжигать так много калорий спортом, нужно заниматься на максимуме ежедневно не менее часа. Это удается только профессиональным спортсменам, для кого тренировки - это работа.

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4.Вы можете начать такие убойные тренировки, однако, скорее всего, надолго вас не хватит. Как правило, большинство сдувается уже на первой неделе.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тренировки должны быть такими, чтобы вы могли продолжать их и после похудения. Иначе, как только тренировки станут реже, вес быстро вернется.

Эксперт уточнила, что она выступает против изнуряющих тренировок, но за регулярную физическую активность, за движение.

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