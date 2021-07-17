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Трихолог дала схему, которая поможет отрастить волосы: полный домашний уход и стрижки

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 09:48
Трихолог дала схему, которая поможет отрастить волосы: полный домашний уход и стрижки Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стать настоящей Рапунцель – мечта многих женщин, но только как воплотить ее в жизнь? Правильная и последовательная схема ухода за волосами и профессиональный подход смогут дать ощутимые плоды.

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram поделилась схемой, которая поможет отрастить здоровые длинные локоны.

Посетите трихолога. Для того, что бы исключить какие либо заболевания на волосистой части головы. Часто процесс отращивания "не идет", потому, что присутствует андрогенетическая алопеция.

Не используйте стимуляторы роста волос без назначения специалиста. Это может вызвать выпадение волос. Причем, этот процесс может быть достаточно затяжным: стимулятор - выпадение волос - стресс - стрессовое выпадение волос. Замкнутый круг.

Трихолог дала схему, которая поможет отрастить волосы: полный домашний уход и стрижки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не игнорируйте стрижку кончиков волос. Особенно если волосы осветлены/обесцвечены. Корни будут расти, а кончики ломаться.

Домашний уход должен быть полным! Пилинг, шампунь, маска, кондиционер, масло, термозащита. Без этого набора не обойтись.

Профессиональный уход. Выбирайте "холодные" методы. Они не повреждают волос, наполняя его кератином и влагой. Горячие методы тоже подходят, но здесь есть два но:

  • Их нельзя применять блондинкам
  • Их нужно проводить регулярно.

Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова поделилась рецептом копеечного средства от черных точек, которое легко можно приготовить дома самим.

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