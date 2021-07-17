Трихолог дала схему, яка допоможе відростити волосся: повний домашній догляд і стрижки

Стати справжньою Рапунцель - мрія багатьох жінок, але тільки як втілити її в життя? Правильна і послідовна схема догляду за волоссям і професійний підхід зможуть дати відчутні плоди.

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram поділилася схемою, яка допоможе відростити здорові довгі локони.

Відвідайте трихолога. Для того, що б виключити будь-які захворювання на волосистій частині голови. Часто процес відрощування "не йде", тому, що присутня андрогенетична алопеція.

Не використовуйте стимулятори росту волосся без призначення фахівця. Це може викликати випадання волосся. Причому, цей процес може бути досить затяжним: стимулятор - випадання волосся - стрес - стресове випадання волосся. Замкнуте коло.

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Не ігноруйте стрижку кінчиків волосся. Особливо якщо волосся освітлене/ знебарвлене. Коріння буде рости, а кінчики ламатися.

Домашній догляд повинен бути повним! Пілінг, шампунь, маска, кондиціонер, масло, термозахист. Без цього набору не обійтися.

Професійний догляд. Вибирайте "холодні" методи. Вони не пошкоджують волосся, наповнюючи його кератином і вологою. Гарячі методи теж підходять, але тут є два але: