Трихолог дала схему, которая поможет отрастить волосы: полный домашний уход и стрижки

Посетите трихолога. Для того, что бы исключить какие либо заболевания на волосистой части головы. Часто процесс отращивания "не идет", потому, что присутствует андрогенетическая алопеция.

Не используйте стимуляторы роста волос без назначения специалиста. Это может вызвать выпадение волос. Причем, этот процесс может быть достаточно затяжным: стимулятор - выпадение волос - стресс - стрессовое выпадение волос. Замкнутый круг.

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Не игнорируйте стрижку кончиков волос. Особенно если волосы осветлены/обесцвечены. Корни будут расти, а кончики ломаться.

Домашний уход должен быть полным! Пилинг, шампунь, маска, кондиционер, масло, термозащита. Без этого набора не обойтись.

Профессиональный уход. Выбирайте "холодные" методы. Они не повреждают волос, наполняя его кератином и влагой. Горячие методы тоже подходят, но здесь есть два но: