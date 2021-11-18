Трио-лифтинг: потрясающая экспресс маска от неровностей кожи и глубоких морщин

Для комплексного ухода и поддержания PH- баланса кожи не достаточно просто умываться. Необходимо регулярно проводить так называемую программу красоты, ухаживать за организмом не только изнутри, но и снаружи. Это очищающие средства, увлажняющие, питательные крема, пилинги, сыворотки и маски.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный и простой домашний рецепт маски с лифтинг эффектом из простых ингредиентов, что есть на каждой кухне.

Несмотря на огромный выбор готовых косметических масок для лица в магазинах, многие до сих пор отдают предпочтение проверенным годами домашним средствам. Почему?

Во‑первых, маски приготовленные своими руками, эффективнее покупных. А во-вторых, вы точно знаете, что наносите на лицо, ведь все ингредиенты отбирали и смешивали сами.

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Маска "трио - лифтинг" - это маска, направленная на уплотнение кожи, повышение ее упругости и эластичности.

Маска содержит отбеливающие кожу компоненты, после использования которых кожа заметно осветлится, освежится. В состав средства входят увлажняющие, питательные компоненты, они в свою очередь работают на поддержание качества кожи.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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2 ч.л. сметаны или йогурта (без добавок).⠀

1 ч.л. оливкового масла.

1 ч.л. картофельного крахмала.

1/2 ч.л. сока лимона.

1/2 ч.л. куркумы.



Все компоненты соеденить, перемешать до однородного состояния, маску нанести на всё лицо (зону вокруг глаз), выдержать 15 - 20 минут, смыть тёплой водой (благодаря кисломолочному продукту, маска с куркумой легко смывается и не оставляет пигмента), для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Процедуру делать в вечернее время, перед сном. Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10 процедур.

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Состав входящих компонентов работает потрясающе!