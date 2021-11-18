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Тріо-ліфтинг: приголомшлива експрес маска від нерівностей шкіри і глибоких зморшок

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Четвер 18 листопада 2021 13:34
Тріо-ліфтинг: приголомшлива експрес маска від нерівностей шкіри і глибоких зморшок Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Для комплексного догляду і підтримки PH-балансу шкіри мало просто вмиватися. Необхідно регулярно проводити так звану програму краси, доглядати за організмом не тільки зсередини, але і зовні. Це очищаючі засоби, зволожуючі, живильні креми, пілінги, сироватки і маски.

На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram був опублікований суперефективний і простий домашній рецепт маски з ліфтинг ефектом з простих інгредієнтів, що є на кожній кухні.

Незважаючи на величезний вибір готових косметичних масок для обличчя в магазинах, багато хто до цих пір віддають перевагу перевіреним роками домашнім засобам. Чому?

По-перше, маски, приготовані своїми руками, ефективніше покупних. А по-друге, ви точно знаєте, що наносите на обличчя, адже всі інгредієнти відбирали і змішували самі.

Маска "тріо-ліфтинг" - це маска, спрямована на ущільнення шкіри, підвищення її пружності та еластичності.

Маска містить відбілюючі шкіру компоненти, після використання яких шкіра помітно освітлиться, освіжиться. До складу засобу входять зволожуючі, живильні компоненти, вони в свою чергу працюють на підтримку якості шкіри.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 2 ч. л. сметани або йогурту (без добавок).⠀
  • 1 ч. л. оливкової олії.
  • 1 ч. л. картопляного крохмалю.
  • 1/2 ч. л. соку лимона.
  • 1/2 ч. л. куркуми.


Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану, маску нанести на все обличчя (зону навколо очей), витримати 15 - 20 хвилин, змити теплою водою (завдяки кисломолочному продукту, маска з куркумою легко змивається і не залишає пігменту), для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

Тріо-ліфтинг: приголомшлива експрес маска від нерівностей шкіри і глибоких зморшок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Процедуру робити у вечірній час, перед сном. Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10 процедур.

Склад вхідних компонентів працює приголомшливо!

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