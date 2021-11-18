UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Трио-лифтинг: потрясающая экспресс маска от неровностей кожи и глубоких морщин

Автор: Марина Настевич

Для комплексного ухода и поддержания PH- баланса кожи не достаточно просто умываться. Необходимо регулярно проводить так называемую программу красоты, ухаживать за организмом не только изнутри, но и снаружи. Это очищающие средства, увлажняющие, питательные крема, пилинги, сыворотки и маски.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный и простой домашний рецепт маски с лифтинг эффектом из простых ингредиентов, что есть на каждой кухне.

Несмотря на огромный выбор готовых косметических масок для лица в магазинах, многие до сих пор отдают предпочтение проверенным годами домашним средствам. Почему?

Во‑первых, маски приготовленные своими руками, эффективнее покупных. А во-вторых, вы точно знаете, что наносите на лицо, ведь все ингредиенты отбирали и смешивали сами.

Маска "трио - лифтинг" - это маска, направленная на уплотнение кожи, повышение ее упругости и эластичности.

Маска содержит отбеливающие кожу компоненты, после использования которых кожа заметно осветлится, освежится. В состав средства входят увлажняющие, питательные компоненты, они в свою очередь работают на поддержание качества кожи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 2 ч.л. сметаны или йогурта (без добавок).⠀
  • 1 ч.л. оливкового масла.
  • 1 ч.л. картофельного крахмала.
  • 1/2 ч.л. сока лимона.
  • 1/2 ч.л. куркумы.


Все компоненты соеденить, перемешать до однородного состояния, маску нанести на всё лицо (зону вокруг глаз), выдержать 15 - 20 минут, смыть тёплой водой (благодаря кисломолочному продукту, маска с куркумой легко смывается и не оставляет пигмента), для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Процедуру делать в вечернее время, перед сном. Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10 процедур.

Состав входящих компонентов работает потрясающе!

Ранее косметолог назвала топ-5 причин, почему уход за кожей не приносит результат.

Читайте LITE в Google News
Бьюти-советыУход за кожей