Убираем жирный блеск: косметолог поделилась действенными советами

Жирный блеск - это следствие естественной работы сальных желез, а кожное сало необходимо нам. Но мы можем значительно снизить излишний жирный блеск. Для этого нужно выровнять работу сальных желез.

⠀

Как это сделать:

Сократить число умываний.

Чем чаще вы умываетесь (несколько раз в день), тем больше сальные железы начнут функционировать, защищая кожу. Что делать? Умываться с умывалкой не чаще 2-3 раз в день, если нужно чаще - остальные умывания просто водой. Если блеск беспокоит в течение дня, промокните кожу матирующей или обычной салфеткой (не чаще 1-3 раз).

Прекратить умываться до скрипа.

Самая частая "психологическая" ошибка. Когда кожа жирная, нам хочется умыть лицо с обильной пеной, до скрипа. Очистить кожу так, чтобы скрипела, как чистая тарелочка. Логика такая: "блеск, прыщи - это грязь, нужно хорошо отмыть". Нельзя!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Умывалка должна быть с мягкими ПАВ, в основном такие средства не пенятся совсем или дают легкое размыливание. К этой текстуре нужно привыкнуть и вы увидите как кожа скажет вам спасибо. Враг - SLS и SLES на первых позициях в составе средств для ежедневного умывания.

⠀

Протирание лица спиртом, хлоргексидином, перекисью водорода – не выход! Это все сбивает PH баланс кожи и провоцирует высыпания и обезвоженность. Классика. Не пожалейте денег на хороший тоник. Правильно подобранный тоник, он же лосьон, даеет 70% успеха в уходе.

⠀

Ежедневный крем должен быть легким, он должен не только матировать, но и увлажнять! ДНЕВНОЙ крем НУЖЕН, ночной - НЕТ. Дневной крем защитит кожу и отрегулирует работу сальных желез! А вот ночью жирная кожа сама себя питает. При этом днём жирной коже обязательно нужно ПРАВИЛЬНОЕ увлажнение.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)