Как убрать отек с лица: SOS-помощь от косметолога, которая действительно работает

Проблема отечности с наступлением жарких дней становится все более актуальной. Вместо рельефного скульптурного лица мы получаем одутловатое, которое совсем не красит. В чем же причины отеков на лице и как от них избавиться?

Отчное лицо. Оно прибавляет возраст, делая контуры нечеткими, тянет их вниз. При отёчном лице ярко выражена носослёзная борозда, носогубные складки, брыли, поплывший овал лица.



Если вы склонны к отечности, не стоит игнорировать эту проблему. Важно установить причину и стараться избегать отеков, а при их появлении знать, как с ними бороться.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Давайте абтрагируемся от возможных заболеваний и сделаем акцент на причинах, которые чаще всего встречаются у здоровых людей, но о которых мы не задумываемся:



1.Проблемы в шейном отделе. Шея - основной источник возрастных изменений на лице, в т.ч. отёков. Сидячий образ жизни, неудобное спальное место (матрас, подушка), рука-телефон в неудобной позе. Все это причины отёка лица.



2.Недостаток жидкости приводит к тому, что организм начинает запасать воду, что отражается на лице отёками. Пейте достаточное количество чистой воды.



3.Употребление алкоголя, соленого, копченого, жирного, сладкого задерживает жидкость в организме, приводя к отечности.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Нанесение ночных средств непосредствено перед сном. Все кремы, маски, сыворотки и др уходовую косметику, если вы используете на ночь, наносить нужно за 1,5-2 часа до сна.



5.Стресс, усталость, недосып.



6.День цикла. В зависимости от дня, мы больше или меньше склонны к отёчности.



7.Возраст, замедление обменных процессов.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

8.Избыточное воздействие УФ-лучей тоже может привести к отёкам.



9.Наследственность.

Как помочь?

Массаж и самомассаж лица и шейного отдела. Лимфодренажные техники выведут лишнюю жидкость из организма. Чем раньше вы начнете делать такой массаж, тем лучше. Ткани останутся на своих местах, не будет отеков.

Спорт, ходьба, упражнения на шею и осанку помогут отеку уйти скорее.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)