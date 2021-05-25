UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Удобно или опасно? Эксперт пояснила, стоит ли пользоваться отельной косметикой на отдыхе

Автор: Lite

В гостиницах и отелях популярных курортов в ванной комнате часто можно встретить набор шампуней, кондиционеров и гелей для душа для гостей. Согласитесь, это очень удобно и такой сервис однозначно располагает. Так стоит ли на отдыхе использовать косметические средства, которые нам предлагают отели?

На этот вопрос в Instagram ответила трихолог Лариса Пономаренко.

Да, это удобно (и заботливо со стороны отеля – предоставить необходимые продукты ухода), ведь в чемодане каждый квадратный сантиметр на вес золота. Но все же лучше брать свои средства по уходу за волосами в командировки или отпуск.

Шампуни и кондиционеры для волос, которые красиво разложены на полочке в ванной комнате отельного номера, лучше оставить нетронутыми. Все мы понимаем, что хорошего и качественного продукта в этих пакетиках не будет. Зато там будет универсальное средство, которое подходит для всех типов волос. А существует ли такое?


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сухость и жесткость волос после использования "не своих" шампуней обусловлено тем, что отели не покупают дорогую и качественную косметику для волос. А в составе недорогих шампуней не совсем качественные ПАВы. Именно они обезжиривают волосы. И чем агрессивнее ПАВы, тем сильнее обезжиривание. Так же в таких шампунях мало увлажняющих компонентов, которые удерживают влагу в толще волоса.

Часто девушки после отдыха у моря приходят восстанавливать свои волосы, считая, что причина сухости волос это соленое море и хлорированные бассейны. Да, они вносят свою лепту, но отельные средства по уходу за волосами также добавляют масла в огонь.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что же делать? Рассчитайте приблизительное количество моек волос за время вашего пребывания в отеле. Купите маленькие бутылочки и налейте туда шампунь и кондиционер. Места занимает мало, но вреда волосам не причините.

Напомним, то ранее косметолог Ольга Петрунина назвала топ-5 домашних процедур, способных быстро преобразить кожу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины волосыкрасотауход