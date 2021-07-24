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Как ухаживать за детскими волосами: трихолог раскрыла секреты для заботливых мам

Автор: Ольвия Агаркова

Многие мамы моют волосы детям своими же шампунями - ну волосы они же и есть волосы, какая разница, чем мыть? А разница есть!

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram рассказала о тонкостях ухода за детскими волосами.

Кожа головы ребенка имеет совсем другой водно-липидный баланс - в ней больше воды. Сальные железы вырабатывают совсем небольшое количество кожного жира, поэтому мытье волос происходит, как правило, один раз в неделю.

Поскольку кожа головы ребенка не бывает жирной и этот жир не накапливается на поверхности кожи головы, то достаточно мягкого шампуня без содержания того же лаурилсульфата натрия.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В период полового созревания, на фоне изменения гормонального фона, сальные железы начинают активно работать и вырабатывать кожный жир. Может появиться излишняя жирность кожи головы и перхоть. Именно в это время нужно менять уход за волосами.

Шампунь

Шампунь для подростка должен быть мягким, для нормальных волос. Нужды в глубокой очистке нет, но если появилась перхоть, то можно использовать пилинг для чувствительной кожи.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бальзам и кондиционер.

Если волосы длинные с сухими кончиками, то нужно ввести в уход бальзам или кондиционер. Некоторые мамы считают, что в 10 лет рано еще использовать бальзамы. Не рано, если волосы путаются. Возникают затруднения в расчесывании, а затем и ломкость волос.

В период полового созревания происходит смена волос, с детского на терминальный, поэтому может наблюдаться усиление выпадения волос. Не паникуем! Это нормальный процесс. Что бы исключить какую либо патологию обратитесь к трихологу.

Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова рассказала правду о тканевых масках и научила их делать самостоятельно.

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