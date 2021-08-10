Уход за детской и подростковой кожей: косметолог указала на нюансы, которые должна знать каждая мама

Детский уход за кожей - это тема, которая вызывает страхи. Ведь все, что касается детей, требует максимальной ответственности и контроля безопасности. Любой подбор продуктов должен быть осознанным и подходящим. В любом возрасте есть свои особенности, и наша главная задача - не навреди.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram рассказала, на что необходимо обращать внимание, выбирая уходовые средства для детей и подростков.

До 12 лет кожа, как правило, нежная, не проблемная, и важно не пересушить и не использовать агрессивные средства. Надпись "для детей" не всегда гарантирует безопасность для детской кожи.

Часто мы думаем, что покупая средство с надписью "детское", мы априори заботимся о безопасности нашего ребенка, но часто в составе даже таких спецсредств есть агрессивные ПАВы, этиловый спирт и много отдушек и масел.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему это не подходит детской коже? Агрессивные ПАВы - компоненты, которые дают обильную пену и раздражают кожу. Особенно детскую, нежную.

Туда же этиловый спирт. Он также будет разрушать защитный барьер, приводя и без того деликатную кожу к повышенной чувствительности. Отдушки и масла очень часто дают аллергию.

Именно поэтому, выбирая продукт для ребенка, особенно важно учесть все индивидуальные особенности. Только состав, подходящий вашему ребенку и его коже, а не надпись "детская косметика" делает средство надлежащим для детей.

Вот на что стоит обратить внимание:

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)