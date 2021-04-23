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Уход за окрашенными волосами: важные правила

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 08:06
Уход за окрашенными волосами: важные правила Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Сразу после салона мы получаем красивый оттенок, блеск и гладкость волос. Как же сохранить яркость цвета и не превратить "карету в тыкву" за пару недель?

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир на своей странице в Instagram перечислила важные правила по уходу за окрашенными волосами, которые позволят сохранить красоту и блеск.

Уход за окрашенными волосами:

Используйте серии для окрашенных волос. Данные серии не маркетинговый ход - они действительно бережно ухаживают за окрашенными волосами. Шампуни мягко очищают, кондиционеры сглаживают и закрывают чешуйки волос, сохраняя пигмент.

Не пользуйтесь масками сразу после окрашивания. Забудьте о мощных питательных и восстанавливающих масках на пару недель. Мощный уход, к сожалению, имеет обратный эффект - он вымывает цвет волос.

Натуральные масла и домашние маски. Если стоит задача - сохранить цвет, то о подобных масках придётся забыть. Масла моментально стягивают цвет особенно, если окрашивание свежее. Тоже самое касается любых масок на основе натуральных компонентов - кефир, сметана... В общем, об этом лучше забыть!

Не используйте ШГО и шампуни-пилинги после окрашивания. Они сразу вымоют цвет волос. Шампуни с большим количеством жёстких ПАВ (сульфатов) в составе тоже разрушают цвет.

Уход за окрашенными волосами: важные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Используйте защитный несмываемый уход - спреи, флюиды кремы, особенно, если вы часто пользуетесь феном, плойкой, стайлерами. Горячие температуры (как и солнышко) разрушают цвет.

Уход за окрашенными волосами: важные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

На солнце и отдыхе используем специальные спреи с УФ-защитой и прячем волосы по мере возможности. Кстати, перед отпуском волосы лучше не красить, так как по возвращению домой от нового цвета ничего не останется. Лучше отложить окрашивание на время после отпуска.

Возьмите за правило периодически тонировать волосы. Для кого-то это будет 1 раз в месяц, а для кого-то 1 раз в 2-3 месяца (зависит от того, как быстро будет вымываться цвет). Это необходимая процедура, чтобы сохранить красивый оттенок и качество ваших волос.

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