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Уход за волосами летом: важные правила и нюансы

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Суббота 15 мая 2021 08:34
Уход за волосами летом: важные правила и нюансы Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Лето уже совсем близко и многих девушек волнует вопрос, как же правильно ухаживать за волосами в этот период, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми. На самом деле, летний уход не должен как-то кардинально отличаться от привычного ухода.

А вот как он все же должен отличаться и на что нужно обратить внимание, рассказала бьюти-блогер Екатерина Коцемир в своем Instagram.

Летом вы все также подбираете шампунь по типу кожи, а маски и бальзамы соответствующие вашим потребностям волос.

Что должно добавиться, так это - УФ-защита от солнышка. И да, специальные спреи для защиты волос существуют, и это не термозащита.

Как солнце вредит волосам?

Ультрафиолет разрушает белковую структуру волоса и пигмент, делает волосы тусклыми, блеклыми, сухими, менее эластичными. Волосы становятся подвержены повреждениям, ломкости.

На помощь нам приходят специальные защитные средства.

Что лучше выбрать?

Спреи, так как они имеют более лёгкую текстуру, их можно обновлять в течении дня. Специальные солнцезащитные спреи есть у Salerm, Tigi, Estel, Biolage, Alterna, L’Oréal, Wella, Angel, Schwarzkopf. Чем выше уровень УФ, тем лучше. Наносить спрей нужно перед каждым выходом на солнце (за 20-30 минут) и обновлять каждые 3-4 часа.

Уход за волосами летом: важные правила и нюансы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Вы можете выбрать целую солнцезащитную серию на летний период - шампунь, бальзам, маска, защитная несмывашка. Как правило, такие серии выпускаются в оранжевых или жёлтых флаконах (но не всегда).

Если солнце слишком активное, носите головной убор. Не стоит загорать в активное солнечное время (11.00-15.00 часов)! Помните, ни одна солнцезащитная несмывашка не защитит вас на 100% от вредного воздействия УФ-лучей.

Уход за волосами летом: важные правила и нюансы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Кстати, летом ведь бывает не только солнечная погода и жара. Пасмурная погода и холодный ветер - тоже не редкость. Ветер также негативно влияет на волосы - очень высушивает и спутывает их. После прогулки в ветреную погоду могут появляться узелки на кончиках и ломкость волос (особенно, если волосы тонкие).

Если у вас длинные волосы, то волосы лучше убирать (хвост, коса) в ветреную погоду, так меньше риска спутывания волос. Если вы всё же попали под ветер, то безболезненно распутать колтуны вам поможет увлажняющий спрей, а после от сухости спасёт мощная увлажняющая маска.

Ранее мы писали, что бьюти-блогер рассказала о причинах ломкости волос и дала советы, как с этим бороться.

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