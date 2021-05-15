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Догляд за волоссям влітку: важливі правила і нюанси

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Субота 15 травня 2021 08:34
Догляд за волоссям влітку: важливі правила і нюанси Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Літо вже зовсім близько і багатьох дівчат хвилює питання, як же правильно доглядати за волоссям в цей період, щоб зберегти його здоровим і красивим. Насправді, літній догляд не повинен якось кардинально відрізнятися від звичного догляду.

А ось як він все ж повинен відрізнятися і на що потрібно звернути увагу, розповіла б'юті-блогер Катерина Коцемір у своєму Instagram.

Влітку ви все також підбираєте шампунь за типом шкіри, а маски і бальзами відповідні вашим потребам волосся.

Що повинно додатися, так це - УФ-захист від сонечка. І так, спеціальні спреї для захисту волосся існують, і це не термозахист.

Як сонце шкодить волоссю?

Ультрафіолет руйнує білкову структуру волосся і пігмент, робить волосся тьмяним, бляклим, сухим, менш еластичним. Волосся стає схильним до пошкоджень, ламкості.

На допомогу нам приходять спеціальні захисні засоби.

Що краще вибрати?

Спреї, так як вони мають більш легку текстуру, їх можна оновлювати протягом дня. Спеціальні сонцезахисні спреї є у Salerm, Tigi, Estel, Biolage, Alterna, L'oréal, Wella, Angel, Schwarzkopf. Чим вище рівень УФ, тим краще. Наносити спрей потрібно перед кожним виходом на сонце (за 20-30 хвилин) і оновлювати кожні 3-4 години.

Догляд за волоссям влітку: важливі правила і нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ви можете вибрати цілу сонцезахисну серію на літній період - шампунь, бальзам, маска, захисна незмивашка. Як правило, такі серії випускаються в помаранчевих або жовтих флаконах (але не завжди).

Якщо сонце занадто активне, носіть головний убір. Не варто засмагати в активний сонячний час (11.00-15.00 годин)! Пам'ятайте, жодна сонцезахисна незмивашка не захистить вас на 100% від шкідливого впливу УФ-променів.

Догляд за волоссям влітку: важливі правила і нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)

До речі, влітку ж буває не тільки сонячна погода і спека. Похмура погода і холодний вітер - теж не рідкість. Вітер також негативно впливає на волосся - дуже висушує і сплутує його. Після прогулянки у вітряну погоду можуть з'являтися вузлики на кінчиках і ламкість волосся (особливо, якщо волосся тонке).

Якщо у вас довге волосся, то волосся краще прибирати (хвіст, коса) у вітряну погоду, так менше ризику сплутування волосся. Якщо ви все ж потрапили під вітер, то безболісно розплутати ковтуни вам допоможе зволожуючий спрей, а після від сухості врятує потужна зволожуюча маска.

Раніше ми писали, що б'юті-блогер розповіла про причини ламкості волосся і дала поради, як з цим боротися.

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