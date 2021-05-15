Догляд за волоссям влітку: важливі правила і нюанси

Літо вже зовсім близько і багатьох дівчат хвилює питання, як же правильно доглядати за волоссям в цей період, щоб зберегти його здоровим і красивим. Насправді, літній догляд не повинен якось кардинально відрізнятися від звичного догляду.

А ось як він все ж повинен відрізнятися і на що потрібно звернути увагу, розповіла б'юті-блогер Катерина Коцемір у своєму Instagram .

Влітку ви все також підбираєте шампунь за типом шкіри, а маски і бальзами відповідні вашим потребам волосся.

Що повинно додатися, так це - УФ-захист від сонечка. І так, спеціальні спреї для захисту волосся існують, і це не термозахист.

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Як сонце шкодить волоссю?

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Ультрафіолет руйнує білкову структуру волосся і пігмент, робить волосся тьмяним, бляклим, сухим, менш еластичним. Волосся стає схильним до пошкоджень, ламкості.

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На допомогу нам приходять спеціальні захисні засоби.

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Що краще вибрати?

Спреї, так як вони мають більш легку текстуру, їх можна оновлювати протягом дня. Спеціальні сонцезахисні спреї є у Salerm, Tigi, Estel, Biolage, Alterna, L'oréal, Wella, Angel, Schwarzkopf. Чим вище рівень УФ, тим краще. Наносити спрей потрібно перед кожним виходом на сонце (за 20-30 хвилин) і оновлювати кожні 3-4 години.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ви можете вибрати цілу сонцезахисну серію на літній період - шампунь, бальзам, маска, захисна незмивашка. Як правило, такі серії випускаються в помаранчевих або жовтих флаконах (але не завжди).

Якщо сонце занадто активне, носіть головний убір. Не варто засмагати в активний сонячний час (11.00-15.00 годин)! Пам'ятайте, жодна сонцезахисна незмивашка не захистить вас на 100% від шкідливого впливу УФ-променів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

До речі, влітку ж буває не тільки сонячна погода і спека. Похмура погода і холодний вітер - теж не рідкість. Вітер також негативно впливає на волосся - дуже висушує і сплутує його. Після прогулянки у вітряну погоду можуть з'являтися вузлики на кінчиках і ламкість волосся (особливо, якщо волосся тонке).

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Якщо у вас довге волосся, то волосся краще прибирати (хвіст, коса) у вітряну погоду, так менше ризику сплутування волосся. Якщо ви все ж потрапили під вітер, то безболісно розплутати ковтуни вам допоможе зволожуючий спрей, а після від сухості врятує потужна зволожуюча маска.