Уход за волосами летом: важные правила и нюансы

Летом вы все также подбираете шампунь по типу кожи, а маски и бальзамы соответствующие вашим потребностям волос.

Что должно добавиться, так это - УФ-защита от солнышка. И да, специальные спреи для защиты волос существуют, и это не термозащита.

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Как солнце вредит волосам?

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Ультрафиолет разрушает белковую структуру волоса и пигмент, делает волосы тусклыми, блеклыми, сухими, менее эластичными. Волосы становятся подвержены повреждениям, ломкости.

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На помощь нам приходят специальные защитные средства.

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Что лучше выбрать?

Спреи, так как они имеют более лёгкую текстуру, их можно обновлять в течении дня. Специальные солнцезащитные спреи есть у Salerm, Tigi, Estel, Biolage, Alterna, L’Oréal, Wella, Angel, Schwarzkopf. Чем выше уровень УФ, тем лучше. Наносить спрей нужно перед каждым выходом на солнце (за 20-30 минут) и обновлять каждые 3-4 часа.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Вы можете выбрать целую солнцезащитную серию на летний период - шампунь, бальзам, маска, защитная несмывашка. Как правило, такие серии выпускаются в оранжевых или жёлтых флаконах (но не всегда).

Если солнце слишком активное, носите головной убор. Не стоит загорать в активное солнечное время (11.00-15.00 часов)! Помните, ни одна солнцезащитная несмывашка не защитит вас на 100% от вредного воздействия УФ-лучей.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Кстати, летом ведь бывает не только солнечная погода и жара. Пасмурная погода и холодный ветер - тоже не редкость. Ветер также негативно влияет на волосы - очень высушивает и спутывает их. После прогулки в ветреную погоду могут появляться узелки на кончиках и ломкость волос (особенно, если волосы тонкие).

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Если у вас длинные волосы, то волосы лучше убирать (хвост, коса) в ветреную погоду, так меньше риска спутывания волос. Если вы всё же попали под ветер, то безболезненно распутать колтуны вам поможет увлажняющий спрей, а после от сухости спасёт мощная увлажняющая маска.