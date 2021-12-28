Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет
Морщины, усталость в теле, забывчивость и прочие "внешние факторы", которые совсем не радуют – не самые приятные спутники угасания молодости. Хотя это первое, о чем говорят женщины, когда спрашиваешь, как отражается на них возраст.
Нутрициолог Анна Никольская рассказала в Instagram перечислила главные показатели старения.
Вот предложенная учеными панель показателей, которые отражают риск раннего старения. В этом списке больше 20 показателей, среди них:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
1. ИМТ и окружность талии
2. Артериальное давление
3. Уровень тромбоцитов
4. Частота сердечных сокращений
5. АЛТ
6. Альбумин
7. Витамин В12
8. Витамин Д 25-он
9. Индекс HOMA-IR
10. Интерлейкин – 6
11. Калий
12. Мочевая кислота
13. ИФР-1
14. С-реактивный белок
15. Холестерин с фракциями
16. Гликированный гемоглобин
17. ЭКГ
18. Ферритин
19. ТТГ
20. 8 OH дезоксигуанозин
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Один из самых главных триггеров угасания молодости – это системное воспаление, всегда поступают вопросы, как его определить "наверняка". Каждый из этих показателей, отклоненных в ту или иную сторону, будет сигналом.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Из относительно незнакомых, возьмем пункт 10 - интерлейкин-6. Это гормоноподобный белок, индикатор иммунной системы, который показывает хроническое вялотекущее воспаление тканей, без очевидной инфекции. Чем он выше, тем больше в организме стареющих клеток.
Разовые всплески этого воспаления воспринимаются как короткий стресс-фактор, который наоборот повышает сопротивляемость организма. Это возможно во время физической нагрузки.
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Постоянно же повышенное значение этого белка важно снижать и сделать это можно как за счет серьезных мед. препаратов, так и образом жизни. Два главных регулятора - это сульфорафан из брокколи и диета FMD.
Напомним, что ранее нутрициолог уже рассказывала о тонкостях FMD – диеты, имитирующей голодание.