ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 08:38
Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Морщины, усталость в теле, забывчивость и прочие "внешние факторы", которые совсем не радуют – не самые приятные спутники угасания молодости. Хотя это первое, о чем говорят женщины, когда спрашиваешь, как отражается на них возраст.

Нутрициолог Анна Никольская рассказала в Instagram перечислила главные показатели старения.

Вот предложенная учеными панель показателей, которые отражают риск раннего старения. В этом списке больше 20 показателей, среди них:

Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. ИМТ и окружность талии
2. Артериальное давление
3. Уровень тромбоцитов
4. Частота сердечных сокращений
5. АЛТ
6. Альбумин
7. Витамин В12
8. Витамин Д 25-он
9. Индекс HOMA-IR
10. Интерлейкин – 6
11. Калий
12. Мочевая кислота
13. ИФР-1
14. С-реактивный белок
15. Холестерин с фракциями
16. Гликированный гемоглобин
17. ЭКГ
18. Ферритин
19. ТТГ
20. 8 OH дезоксигуанозин

Один из самых главных триггеров угасания молодости – это системное воспаление, всегда поступают вопросы, как его определить "наверняка". Каждый из этих показателей, отклоненных в ту или иную сторону, будет сигналом.

Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Из относительно незнакомых, возьмем пункт 10 - интерлейкин-6. Это гормоноподобный белок, индикатор иммунной системы, который показывает хроническое вялотекущее воспаление тканей, без очевидной инфекции. Чем он выше, тем больше в организме стареющих клеток.

Разовые всплески этого воспаления воспринимаются как короткий стресс-фактор, который наоборот повышает сопротивляемость организма. Это возможно во время физической нагрузки.

Постоянно же повышенное значение этого белка важно снижать и сделать это можно как за счет серьезных мед. препаратов, так и образом жизни. Два главных регулятора - это сульфорафан из брокколи и диета FMD.

Напомним, что ранее нутрициолог уже рассказывала о тонкостях FMD – диеты, имитирующей голодание.

Читайте LITE в Google News
Советы нутрициолога диетолог
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину накроет сильными снегопадами: каким областям не повезет с погодой
Украину накроет сильными снегопадами: каким областям не повезет с погодой