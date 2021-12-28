Время, стоп! Нутрициолог рассекретила главные показатели старения и дала ценный совет

Морщины, усталость в теле, забывчивость и прочие "внешние факторы", которые совсем не радуют – не самые приятные спутники угасания молодости. Хотя это первое, о чем говорят женщины, когда спрашиваешь, как отражается на них возраст.

Вот предложенная учеными панель показателей, которые отражают риск раннего старения. В этом списке больше 20 показателей, среди них:



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. ИМТ и окружность талии

2. Артериальное давление

3. Уровень тромбоцитов

4. Частота сердечных сокращений

5. АЛТ

6. Альбумин

7. Витамин В12

8. Витамин Д 25-он

9. Индекс HOMA-IR

10. Интерлейкин – 6

11. Калий

12. Мочевая кислота

13. ИФР-1

14. С-реактивный белок

15. Холестерин с фракциями

16. Гликированный гемоглобин

17. ЭКГ

18. Ферритин

19. ТТГ

20. 8 OH дезоксигуанозин

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Один из самых главных триггеров угасания молодости – это системное воспаление, всегда поступают вопросы, как его определить "наверняка". Каждый из этих показателей, отклоненных в ту или иную сторону, будет сигналом.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Из относительно незнакомых, возьмем пункт 10 - интерлейкин-6. Это гормоноподобный белок, индикатор иммунной системы, который показывает хроническое вялотекущее воспаление тканей, без очевидной инфекции. Чем он выше, тем больше в организме стареющих клеток.

Разовые всплески этого воспаления воспринимаются как короткий стресс-фактор, который наоборот повышает сопротивляемость организма. Это возможно во время физической нагрузки.

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Постоянно же повышенное значение этого белка важно снижать и сделать это можно как за счет серьезных мед. препаратов, так и образом жизни. Два главных регулятора - это сульфорафан из брокколи и диета FMD.